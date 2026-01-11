Θλίψη στη Λάρισα για τον 54χρονο επιχειρηματία που υπέστη ανακοπή ενώ χόρευε σε εκδήλωση κοπής πίτας
Θλίψη στη Λάρισα για τον 54χρονο επιχειρηματία που υπέστη ανακοπή ενώ χόρευε σε εκδήλωση κοπής πίτας
Δύο νοσηλευτές που έτυχε να διασκεδάζουν στο ίδιο μαγαζί έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν
Θλίψη έχει σκορπίσει στη Λάρισα η τραγική είδηση του θανάτου του επιχειρηματία της εστίασης Δημήτρη Τσιρώνη ο οποίος πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της πόλης.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του onlarissa.gr, ο 54χρονος επιχειρηματίας κατέρρευσε όταν βρισκόταν για διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο όπου έκοβε πίτα Σύλλογος της Χάλκης.
Ξαφνικά λίγο πριν τη 1 π.μ. και την ώρα που χόρευε, ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Άμεσα κινητοποιήθηκαν άπαντες, μάλιστα δύο νοσηλευτές που έτυχε να διασκεδάζουν στο ίδιο μαγαζί, έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες προκειμένου να τον επαναφέρουν, καθώς υπέστη σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανακοπή καρδιάς, ωστόσο δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, όπως και οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο.
Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
