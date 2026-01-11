Θλίψη στη Λάρισα για τον 54χρονο επιχειρηματία που υπέστη ανακοπή ενώ χόρευε σε εκδήλωση κοπής πίτας
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Ανακοπή

Θλίψη στη Λάρισα για τον 54χρονο επιχειρηματία που υπέστη ανακοπή ενώ χόρευε σε εκδήλωση κοπής πίτας

Δύο νοσηλευτές που έτυχε να διασκεδάζουν στο ίδιο μαγαζί έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν

Θλίψη στη Λάρισα για τον 54χρονο επιχειρηματία που υπέστη ανακοπή ενώ χόρευε σε εκδήλωση κοπής πίτας
79 ΣΧΟΛΙΑ
Θλίψη έχει σκορπίσει στη Λάρισα η τραγική είδηση του θανάτου του επιχειρηματία της εστίασης Δημήτρη Τσιρώνη ο οποίος πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της πόλης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του onlarissa.gr, ο 54χρονος επιχειρηματίας κατέρρευσε όταν βρισκόταν για διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο όπου έκοβε πίτα Σύλλογος της Χάλκης.

Ξαφνικά λίγο πριν τη 1 π.μ. και την ώρα που χόρευε, ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Άμεσα κινητοποιήθηκαν άπαντες, μάλιστα δύο νοσηλευτές που έτυχε να διασκεδάζουν στο ίδιο μαγαζί, έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες προκειμένου να τον επαναφέρουν, καθώς υπέστη σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανακοπή καρδιάς, ωστόσο δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, όπως και οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο.

Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Θλίψη στη Λάρισα για τον 54χρονο επιχειρηματία που υπέστη ανακοπή ενώ χόρευε σε εκδήλωση κοπής πίτας
79 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης