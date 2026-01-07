Διεκόπη η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους και ενδοοικογενειακή βία
Διεκόπη η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους και ενδοοικογενειακή βία
Η διαδικασία ανεστάλη για τις 3 Φεβρουαρίου λόγω κωλύματος συνηγόρου και διορίστηκε πραγματογνώμονας ψυχολόγος για την κατηγορούμενη μητέρα
Ξεκίνησε σήμερα για να διακοπεί για τις 3 Φεβρουαρίου η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σειρά σοβαρών αδικημάτων για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος των ανήλικων παιδιών τους και για ακραία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
Ειδικότερα, στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας κάθονται ένας 46χρονος και η 35χρονη σύζυγός του η οποία επίσης είχε υπηρετήσει στην ΕΛ.ΑΣ. Ωστόσο και οι δυο έχουν αποταχθεί από το αστυνομικό σώμα από τον Οκτώβριο του 2025. Στο δικαστήριο σήμερα βρέθηκε μόνο ο κατηγορούμενος ενώ η 35χρονη ήταν απούσα εκπροσωπούμενη από τον συνήγορο της. Κληθείς από το δικαστήριο να δώσει τα στοιχεία του ο 46χρονος δήλωσε ότι είναι σε διάσταση με τη σύζυγό του και δήλωσε αστυνομικός!
Το δικαστήριο, ωστόσο, οδηγήθηκε σε διακοπη της δίκης λόγω κωλύματος συνηγόρου της κατηγορούμενης ο οποίος επικαλέστηκε προβλήματα υγείας. Μάλιστα η έδρα λίγο πριν διακόψει τη συνεδρίαση διόρισε πραγματογνώμονα - ψυχολογο για να εξετάσει την 35χρονη μητέρα, καθώς αυτή παρίσταται στη δίκη και προς υποστήριξη της κατηγορίας.
Ο 46χρονος, που βρίσκεται προφυλακισμένος, φέρεται να εμμένει στην γραμμή της άρνησης των κατηγοριών υποστηρίζοντας ότι δεν έχει διαπράξει καμία από τις πράξεις που του αποδίδονται. Παράλληλα, φέρεται να κάνει λόγο για χειραγώγηση των παιδιών από τη σύζυγό του και για σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που η τελευταία αντιμετωπίζει. Μεταξύ άλλων ο 46χρονος βαρύνεται με κατηγορίες για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, κατηγορία που βαραίνει και τη σύζυγό του. Επίσης το ζευγάρι κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου από οικείο, κατ’ εξακολούθηση, κατά συρροή και για γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.
Ακόμη τον 46χρονο βαρύνουν τα εξής αδικήματα: Πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή κατοχή) με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή, ενδοικογενειακή παράνομη βία ενώπιον ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, ενδοεικογενειακή παράνομη βία σε βάρος ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση και παράνομη οπλοκατοχή. «Όσα έχει καταγγείλει η σύζυγός μου είναι εξωφρενικά και αναληθή. Μετά την καταγγελία της ακολούθησαν ιατροδικαστικές εξετάσεις οι οποίες με δικαιώνουν. Δεν υπάρχουν μάρτυρες υπέρ της συζύγου μου. Η μόνη που έχει έρθει ως μάρτυρας είναι μια γυναίκα με την οποία εγώ δεν είχα ιδιαίτερες επαφές και ήρθε να καταθέσει εναντίον μου ασύστολα ψεύδη», έχει ενδεικτικά υποστηρίξει ο κατηγορούμενος πατέρας.
Από την πλευρά της η 35χρονη μητέρα, υποστηρίζει ότι βρισκόταν υπό καθεστώς φόβου και εξαναγκασμού, περιγράφοντας έναν σύζυγο που, όπως ανέφερε, την απειλούσε με θάνατο τόσο την ίδια όσο και τα παιδιά. Η γυναίκα σε συνέντευξή της είχε περιγράψει πως ο σύζυγος της κακοποιούσε τα κορίτσια τους, ενώ ταυτόχρονα έβαζε την ίδια να συνευρίσκεται ερωτικά με τον γιο της. Μάλιστα έχει υποστηρίξει πως ο κατηγορούμενος βιντεοσκοπούσε τις αρρωστημένες πράξεις του με εκείνη και τα παιδιά. Πάντως η 35χρονη μετά την απολογία της στον ανακριτή, ούσα μάλιστα έγκυος στο έκτο της παιδί, είχε αφεθεί ελεύθερη με όρους σε αντίθεση με την 46χρονο πογ είχε κριθεί προφυλακιστέος.
Κομβικό, ωστόσο, ρόλο στη δίκη που ξεκινά αναμένεται να διαδραματίσουν οι καταθέσεις των παιδιών, οι οποίες περιλαμβάνουν περιγραφές ακραίας βίας.
Ενδεικτικά είναι τα όσα είχαν καταθέσει οι δυο από τις τρεις ανήλικες αδερφές της οικογένειας, 13, 12 και 9 ετών. Μεταξύ άλλων το μικρότερο κορίτσι της οικογένειας είχε καταθέσει πως ο πατέρας ζήτησε από τα μέλη της οικογένειας να κυκλοφορούν γυμνά στο σπίτι στο χωριό και ανέφερε πως την ανάγκαζε να κάνει «πράγματα που δεν έπρεπε». «Όταν είχαμε πάει στο άλλο μας σπίτι στο χωριό, ο πατέρας μου έλεγε να κυκλοφορούμε γυμνοί στο σπίτι. Μας ανάγκαζε να κυκλοφορούμε χωρίς ρούχα στο σαλόνι. Ήταν πολύ βίαιος, φώναζε και μας χτυπούσε με τη μεταλλική του ράβδο» είχε πει στις αρχές το ανήλικο κορίτσι με την 13χρονη αδελφή της να καταθέτει πως υπήρχε φόβος και για αυτό τον λόγο δεν μπορούσαν να μιλήσουν.
«Δεν μπορούσαμε να τα πούμε και σε κάποιον. Φοβόμασταν. Πέρυσι εγώ είχα πάει στον ψυχολόγο του σχολείου αλλά δεν είπα κάτι γιατί φοβόμουν μην το πει στον μπαμπά και γίνει μετά χαμός. Γιατί η αδερφή μου, είχε μιλήσει στις φίλες της στο Δημοτικό, εκείνες το είπαν στις δασκάλες και οι δασκάλες στους γονείς μας και ο πατέρας μας την χτύπησε. Και εμένα με έχει χτυπήσει ο μπαμπάς. (…) Τότε ήμασταν όλοι, ο μπαμπάς και τα αδέρφια μου και εγώ, εκτός από τη μαμά. Κάποιες φορές έπαιρναν και τον αδερφό μας στην κρεβατοκάμαρα. Η μαμά τα γνώριζε αυτά. Τα συζητάγαμε και όλοι μαζί και δεν ήθελε καθόλου», είχε καταθέσει χαρακτηριστικά το 13χρονο κορίτσι.
Η υπόθεσηΗ αποκάλυψη της υπόθεσης είχε προκαλέσει κυριολεκτικά σοκ και αποτροπιασμό στο πανελλήνιο. Η δικογραφία που έχει συνταχθεί σε βάρος των δυο κατηγορουμένων και γονέων έξι παιδιών περιλαμβάνει, κατά περίσταση, πέρα από τα αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης των ανήλικων τέκνων τους, και αναφορές σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σωματικής κακοποίησης, όπως χτυπήματα με γκλοπ, σφαλιάρες, κλοτσιές, καψίματα με αναπτήρα, ξυλοδαρμούς με ζώνη, καθώς και συνεχή βία σε βάρος της μητέρας των παιδιών.
