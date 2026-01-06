Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια του Ρίου, οδηγοί αγανάκτησαν για τα μπλόκα στη Βοιωτία - Σε ποια σημεία υπάρχουν προβλήματα

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfhq46wjgpsp)

Ασφυξία στους παραδρόμους



Εν τω μεταξύ, μετ' εμποδίων γίνεται τις τελευταίες ώρες ) η κίνηση σε μεγάλα τμήματα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Και τα δύο ρεύματα είναι κλειστά

και είναι σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας.









Δείτε βίντεο από την κίνηση στην Εθνική στο ύψος της Βοιωτίας:







Στο ύψος του Κάστρου και της Θήβας υπάρχουν καθυστερήσεις στα σημεία όπου γίνονται εκτροπές λόγω των μπλόκων. Η ροή είναι αυξημένη ενώ γίνεται πιο πυκνή στα στις εκτροπές στη Ριτσώνα και το Μαρτίνο.



Στο υπόλοιπο κομμάτι η κυκλοφορία γίνεται κανονικά.



χάρτη με την κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους

Χάρτης με τα μπλόκα στη Βοιωτία και Φθιώτιδα

Χάρτης με τα μπλόκα στη Θεσσαλία

Σε ποια σημεία υπάρχει πρόβλημα

Από χθες Δευτέρα εφαρμόζεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα

τα οχήματα εισέρχονται έξοδος από Π.Α.Θ.Ε στον κόμβο του Μαρτίνου, δεξιός παράδρομος έως Α/Κ Κάστρου – Ε.Ο. Λιβαδειάς-Κάστρου –Π.Ε.Ο Θηβών–Λιβαδειάς παρακαμπτήριος Θηβών –Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών και εισέρχονται στην Π.Α.Θ.Ε Χ/Θ75 Ριτσώνα και

έξοδος από Π.Α.Θ.Ε. στη χ/θ 75(Α/Κ Ριτσώνας) -Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών παρακαμπτήριος Θηβών, Π.Ε.Ο. Θηβών-Λιβαδειάς-Π.Ε.Ο. Λαμίας-Λιβαδειάς.

Επιπλέον από τις 07:00 έως τις 21:00 θα γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των επιβατικών οχημάτων (ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης), καθώς και των λεωφορείων που κινούνται επί της

, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λιβαδειά προς Λαμία, στο ύψος του κυκλικού κόμβου παλαιού Λεβέντη, (χ/θ 71,700), μέσω της Επαρχιακής οδού Λιβαδειάς - Αταλάντης, λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, συνεπεία των ανωτέρω ρυθμίσεων.

κατάλογο της αστυνομίας με εκτροπές της κυκλοφορίας και εναλλακτικές διαδρομές.

Σε μία αιφνιδιαστική κίνηση προχώρησαν οι αγρότες στην Πάτρα ανοίγοντας τα διόδια του Ρίου ενώ αναμένεται να ανοίξουν και αυτά στην Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για να περάσουν οι πολίτες.Οι αγρότες της περιοχής διαμηνύουν ότι δεν αναμένουν να αλλάξουν στάση από τις επικείμενες αυριανές ανακοινώσεις της κυβέρνησης και στο πλαίσιο αυτό, ήδη προετοιμάζονται για 48ωρο αποκλεισμό τόσο των διοδίων του Ρίου, της γέφυρας αλλά και του πορθμείου.Εν τω μεταξύ οργή προκλήθηκε σε ταξιδιώτες από την εκτροπή μέσω παραδρόμων αφού δημιουργήθηκαν μποτιλιαρίσματα με αποτέλεσμα ορισμένοι οδηγοί να αντιδράσουν για τις πολύωρες καθυστερήσεις.Σε βίντεο που μεταδόθηκε στον ΑΝΤ1, αγανακτισμένος οδηγός, απευθύνθηκε στους αγρότες λέγοντας πως «κάνετε κακό σε εμάς». Όπως είπε, «πάρτε τα τρακτέρ, κατεβείτε στο Σύνταγμα και κλείστε τα όλα. Με αυτό που κάνετε, κάνετε κακό σε εμάς, σε όλους τους Έλληνες».