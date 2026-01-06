Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια του Ρίου, οδηγοί αγανάκτησαν για τα μπλόκα στη Βοιωτία - Σε ποια σημεία υπάρχουν προβλήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρότες

Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια του Ρίου, οδηγοί αγανάκτησαν για τα μπλόκα στη Βοιωτία - Σε ποια σημεία υπάρχουν προβλήματα

Δείτε βίντεο - Ταλαιπωρία από Ριτσώνα μέχρι Μαρτίνο, αποκλεισμένοι δρόμοι σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα

Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια του Ρίου, οδηγοί αγανάκτησαν για τα μπλόκα στη Βοιωτία - Σε ποια σημεία υπάρχουν προβλήματα
6 ΣΧΟΛΙΑ
Σε μία αιφνιδιαστική κίνηση προχώρησαν οι αγρότες στην Πάτρα ανοίγοντας τα διόδια του Ρίου ενώ αναμένεται να ανοίξουν και αυτά στην Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για να περάσουν οι πολίτες.

Οι αγρότες της περιοχής διαμηνύουν ότι δεν αναμένουν να αλλάξουν στάση από τις επικείμενες αυριανές ανακοινώσεις της κυβέρνησης και στο πλαίσιο αυτό, ήδη προετοιμάζονται για 48ωρο αποκλεισμό τόσο των διοδίων του Ρίου, της γέφυρας αλλά και του πορθμείου.

Δείτε βίντεο:

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfhq46wjgpsp)

Εν τω μεταξύ οργή προκλήθηκε σε ταξιδιώτες από την εκτροπή μέσω παραδρόμων αφού δημιουργήθηκαν μποτιλιαρίσματα με αποτέλεσμα ορισμένοι οδηγοί να αντιδράσουν για τις πολύωρες καθυστερήσεις.

Σε βίντεο που μεταδόθηκε στον ΑΝΤ1, αγανακτισμένος οδηγός, απευθύνθηκε στους αγρότες λέγοντας πως «κάνετε κακό σε εμάς». Όπως είπε, «πάρτε τα τρακτέρ, κατεβείτε στο Σύνταγμα και κλείστε τα όλα. Με αυτό που κάνετε, κάνετε κακό σε εμάς, σε όλους τους Έλληνες».

Δείτε βίντεο μετά το 03:00:

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfhooe4tmye1)

Ασφυξία στους παραδρόμους

Εν τω μεταξύ, μετ' εμποδίων γίνεται τις τελευταίες ώρες ) η κίνηση σε μεγάλα τμήματα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Και τα δύο ρεύματα είναι κλειστά από τη Ριτσώνα ως το Μαρτίνο και είναι σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Μπλόκα και μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγούς στον E65 από τους Σοφάδες ως τα Τρίκαλα.



Δείτε βίντεο από την κίνηση στην Εθνική στο ύψος της Βοιωτίας:

«Ασφυξία» στην Εθνική Οδό από τα μπλόκα

Στο ύψος του Κάστρου και της Θήβας υπάρχουν καθυστερήσεις στα σημεία όπου γίνονται εκτροπές λόγω των μπλόκων. Η ροή είναι αυξημένη ενώ γίνεται πιο πυκνή στα στις εκτροπές στη Ριτσώνα και το Μαρτίνο.

Στο υπόλοιπο κομμάτι η κυκλοφορία γίνεται κανονικά.

bloko_martino_2
bloko_martino_1
Εικόνες από την κίνηση το απόγευμα της Τρίτης στο Μαρτίνο

Δείτε ΕΔΩ χάρτη με την κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους

Κλείσιμο
Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια του Ρίου, οδηγοί αγανάκτησαν για τα μπλόκα στη Βοιωτία - Σε ποια σημεία υπάρχουν προβλήματα
Χάρτης με τα μπλόκα στη Βοιωτία και Φθιώτιδα
Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια του Ρίου, οδηγοί αγανάκτησαν για τα μπλόκα στη Βοιωτία - Σε ποια σημεία υπάρχουν προβλήματα
Χάρτης με τα μπλόκα στη Θεσσαλία


Σε ποια σημεία υπάρχει πρόβλημα

Από χθες Δευτέρα εφαρμόζεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα από τον κόμβο του Κάστρου έως τον κόμβος Μαρτίνου.

Η κυκλοφορία διεξάγεται ως ακολούθως:

α) Ρεύμα προς Αθήνα:

τα οχήματα εισέρχονται έξοδος από Π.Α.Θ.Ε στον κόμβο του Μαρτίνου, δεξιός παράδρομος έως Α/Κ Κάστρου – Ε.Ο. Λιβαδειάς-Κάστρου –Π.Ε.Ο Θηβών–Λιβαδειάς παρακαμπτήριος Θηβών –Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών και εισέρχονται στην Π.Α.Θ.Ε Χ/Θ75 Ριτσώνα και

β) Ρεύμα προς Λαμία:

έξοδος από Π.Α.Θ.Ε. στη χ/θ 75(Α/Κ Ριτσώνας) -Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών παρακαμπτήριος Θηβών, Π.Ε.Ο. Θηβών-Λιβαδειάς-Π.Ε.Ο. Λαμίας-Λιβαδειάς.

Επιπλέον από τις 07:00 έως τις 21:00 θα γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των επιβατικών οχημάτων (ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης), καθώς και των λεωφορείων που κινούνται επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας - Λιβαδειάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λιβαδειά προς Λαμία, στο ύψος του κυκλικού κόμβου παλαιού Λεβέντη, (χ/θ 71,700), μέσω της Επαρχιακής οδού Λιβαδειάς - Αταλάντης, λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, συνεπεία των ανωτέρω ρυθμίσεων.

Δείτε ΕΔΩ κατάλογο της αστυνομίας με εκτροπές της κυκλοφορίας και εναλλακτικές διαδρομές.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης