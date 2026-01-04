«Καλό σου ταξίδι, δεν θα ξεχαστείς ποτέ»: Χατζηνικολάου, Λιάγκας, Αρναούτογλου κι άλλοι άνθρωποι της τηλεόρασης αποχαιρετούν τον Γιώργο Παπαδάκη

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Grigoris Arnaoutoglou (@grigorisarnaoutoglou.official)

Από την πλευρά της, η Ρούλα Κορομηλά αποχαιρέτισε κι εκείνη τον Γιώργο Παπαδάκη, γράφοντας: «Σοκαρισμένη. Έφυγες, Γιώργο μου και η θλίψη μου είναι απέραντη, απερίγραπτη. Θα μείνεις για πάντα στην καρδιά μου».Με μια φωτογραφία από τη συνεργασία τους στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» αποχαιρέτησε η Σεμίνα Διγενή τον Γιώργο Παπαδάκη.«Καλό ταξίδι Γιώργο. Οι “ζωντανές συνδέσεις” μας δεν θα τελειώσουν ποτέ» γράφει χαρακτηριστικά.Ανάρτηση έκανε και ο Παναγιώτης Στάθης, διάδοχος του μεγάλου δημοσιογράφου στην παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».«Καλό ταξίδι, Γιώργο. Θα θυμάμαι για πάντα τις συμβουλές και τη στήριξή σου. Αφήνεις πίσω σου μια τεράστια παρακαταθήκη, οδηγό και πυξίδα για όλους μας», έγραψε.Κι ο Ανδρέας Μικρούτσικος έγραψε τα δικά του συγκινητικά λόγια για τον Γιώργο Παπαδάκη.«Ο Γιώργος μας.Η τηλεόραση που αγαπήσαμε και μας αγάπησε. Αχ γλυκιε μου, Γιωργο!», έγραψε ο γνωστός μουσικοσυνθέτης και παρουσιαστής.