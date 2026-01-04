«Καλό σου ταξίδι, δεν θα ξεχαστείς ποτέ»: Χατζηνικολάου, Λιάγκας, Αρναούτογλου κι άλλοι άνθρωποι της τηλεόρασης αποχαιρετούν τον Γιώργο Παπαδάκη
Με συγκινητικά μηνύματα σε αναρτήσεις τους γνωστοί συνάδελφοι και άνθρωποι της τηλεόρασης λένε το δικό τους «αντίο»
Στη θλίψη βυθίστηκε ο κόσμος της τηλεόρασης έπειτα από την είδηση για τον ξαφνικό θάνατο από ανακοπή καρδιάς του Γιώργου Παπαδάκη.
Συνάδελφοί του, δημοσιογράφοι και παρουσιαστές με αναρτήσεις τους λένε το δικό του «αντίο» στον άνθρωπο που ταύτισε το όνομά του με το «Καλημέρα Ελλάδα», μια από τις μακροβιότερες εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση.
«Αγαπημένε φίλε σε αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση, με μεγάλη στενοχώρια. Εφυγες τώρα που επιτέλους θα ζούσες, μετά από τόσες δεκαετίες σκληρής δουλειάς… Αφήνεις πίσω σου μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας, αλλά και ανθρωπιάς! Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!», έγραψε ο Νίκος Χατζηνικολάου στην ανάρτησή του.
Και ο Γιώργος Λιάγκας, με story στο Instragram αναφέρθηκε στην απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη.
«Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος. Δεν υπάρχουν λόγια. Η απώλεια είναι τεράστια για τη δημοσιογραφία, για την ελληνική τηλεόραση, για τον ΑΝΤ1. Για μένα όμως είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και προσωπικό. Έχασα έναν φίλο, έναν δάσκαλο, έναν άνθρωπο–παράδειγμα. Έναν επαγγελματία δουλευταρά, με αρχές, με ήθος, με ευθύνη απέναντι σε αυτό που έκανε και σε αυτούς που συνεργαζόταν μαζί του.
Ήταν σημείο αναφοράς για όλους μας. Μια σταθερά. Ένας άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει να αντέχεις, να στέκεσαι όρθιος, να σέβεσαι τη δουλειά και το κοινό. Είμαι συντετριμμένος. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ» έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας.
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε με συγκινητικά λόγια στην πρώτη του γνωριμία με τον γνωστό δημοσιογράφο.
«Γεια σου Γιώργο… Σ´ευχαριστώ για τότε που έφτασα στην Αθήνα…και θα σε ευχαριστώ για πάντα… Καλό ταξίδι…», έγραψε.
Από την πλευρά της, η Ρούλα Κορομηλά αποχαιρέτισε κι εκείνη τον Γιώργο Παπαδάκη, γράφοντας: «Σοκαρισμένη. Έφυγες, Γιώργο μου και η θλίψη μου είναι απέραντη, απερίγραπτη. Θα μείνεις για πάντα στην καρδιά μου».
Με μια φωτογραφία από τη συνεργασία τους στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» αποχαιρέτησε η Σεμίνα Διγενή τον Γιώργο Παπαδάκη.
«Καλό ταξίδι Γιώργο. Οι “ζωντανές συνδέσεις” μας δεν θα τελειώσουν ποτέ» γράφει χαρακτηριστικά.
Ανάρτηση έκανε και ο Παναγιώτης Στάθης, διάδοχος του μεγάλου δημοσιογράφου στην παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».
«Καλό ταξίδι, Γιώργο. Θα θυμάμαι για πάντα τις συμβουλές και τη στήριξή σου. Αφήνεις πίσω σου μια τεράστια παρακαταθήκη, οδηγό και πυξίδα για όλους μας», έγραψε.
Κι ο Ανδρέας Μικρούτσικος έγραψε τα δικά του συγκινητικά λόγια για τον Γιώργο Παπαδάκη.
«Ο Γιώργος μας.Η τηλεόραση που αγαπήσαμε και μας αγάπησε. Αχ γλυκιε μου, Γιωργο!», έγραψε ο γνωστός μουσικοσυνθέτης και παρουσιαστής.
