«Καλό σου ταξίδι, δεν θα ξεχαστείς ποτέ»: Χατζηνικολάου, Λιάγκας, Αρναούτογλου κι άλλοι άνθρωποι της τηλεόρασης αποχαιρετούν τον Γιώργο Παπαδάκη
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Παπαδάκης

«Καλό σου ταξίδι, δεν θα ξεχαστείς ποτέ»: Χατζηνικολάου, Λιάγκας, Αρναούτογλου κι άλλοι άνθρωποι της τηλεόρασης αποχαιρετούν τον Γιώργο Παπαδάκη

Με συγκινητικά μηνύματα σε αναρτήσεις τους γνωστοί συνάδελφοι και άνθρωποι της τηλεόρασης λένε το δικό τους «αντίο»

«Καλό σου ταξίδι, δεν θα ξεχαστείς ποτέ»: Χατζηνικολάου, Λιάγκας, Αρναούτογλου κι άλλοι άνθρωποι της τηλεόρασης αποχαιρετούν τον Γιώργο Παπαδάκη
18 ΣΧΟΛΙΑ
Στη θλίψη βυθίστηκε ο κόσμος της τηλεόρασης έπειτα από την είδηση για τον ξαφνικό θάνατο από ανακοπή καρδιάς του Γιώργου Παπαδάκη.

Συνάδελφοί του, δημοσιογράφοι και παρουσιαστές με αναρτήσεις τους λένε το δικό του «αντίο» στον άνθρωπο που ταύτισε το όνομά του με το «Καλημέρα Ελλάδα», μια από τις μακροβιότερες εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση.

«Αγαπημένε φίλε σε αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση, με μεγάλη στενοχώρια. Εφυγες τώρα που επιτέλους θα ζούσες, μετά από τόσες δεκαετίες σκληρής δουλειάς… Αφήνεις πίσω σου μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας, αλλά και ανθρωπιάς! Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!», έγραψε ο Νίκος Χατζηνικολάου στην ανάρτησή του.



Και ο Γιώργος Λιάγκας, με story στο Instragram αναφέρθηκε στην απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη.

«Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος. Δεν υπάρχουν λόγια. Η απώλεια είναι τεράστια για τη δημοσιογραφία, για την ελληνική τηλεόραση, για τον ΑΝΤ1. Για μένα όμως είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και προσωπικό. Έχασα έναν φίλο, έναν δάσκαλο, έναν άνθρωπο–παράδειγμα. Έναν επαγγελματία δουλευταρά, με αρχές, με ήθος, με ευθύνη απέναντι σε αυτό που έκανε και σε αυτούς που συνεργαζόταν μαζί του.

Ήταν σημείο αναφοράς για όλους μας. Μια σταθερά. Ένας άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει να αντέχεις, να στέκεσαι όρθιος, να σέβεσαι τη δουλειά και το κοινό. Είμαι συντετριμμένος. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ» έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας.


Κλείσιμο

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε με συγκινητικά λόγια στην πρώτη του γνωριμία με τον γνωστό δημοσιογράφο.

«Γεια σου Γιώργο… Σ´ευχαριστώ για τότε που έφτασα στην Αθήνα…και θα σε ευχαριστώ για πάντα… Καλό ταξίδι…», έγραψε.


Από την πλευρά της, η Ρούλα Κορομηλά αποχαιρέτισε κι εκείνη τον Γιώργο Παπαδάκη, γράφοντας: «Σοκαρισμένη. Έφυγες, Γιώργο μου και η θλίψη μου είναι απέραντη, απερίγραπτη. Θα μείνεις για πάντα στην καρδιά μου».

«Καλό σου ταξίδι, δεν θα ξεχαστείς ποτέ»: Χατζηνικολάου, Λιάγκας, Αρναούτογλου κι άλλοι άνθρωποι της τηλεόρασης αποχαιρετούν τον Γιώργο Παπαδάκη

Με μια φωτογραφία από τη συνεργασία τους στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» αποχαιρέτησε η Σεμίνα Διγενή τον Γιώργο Παπαδάκη.

«Καλό ταξίδι Γιώργο. Οι “ζωντανές συνδέσεις” μας δεν θα τελειώσουν ποτέ» γράφει χαρακτηριστικά.




Ανάρτηση έκανε και ο Παναγιώτης Στάθης, διάδοχος του μεγάλου δημοσιογράφου στην παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

«Καλό ταξίδι, Γιώργο. Θα θυμάμαι για πάντα τις συμβουλές και τη στήριξή σου. Αφήνεις πίσω σου μια τεράστια παρακαταθήκη, οδηγό και πυξίδα για όλους μας», έγραψε.

«Καλό σου ταξίδι, δεν θα ξεχαστείς ποτέ»: Χατζηνικολάου, Λιάγκας, Αρναούτογλου κι άλλοι άνθρωποι της τηλεόρασης αποχαιρετούν τον Γιώργο Παπαδάκη

Κι ο Ανδρέας Μικρούτσικος έγραψε τα δικά του συγκινητικά λόγια για τον Γιώργο Παπαδάκη.

«Ο Γιώργος μας.Η τηλεόραση που αγαπήσαμε και μας αγάπησε. Αχ γλυκιε μου, Γιωργο!», έγραψε ο γνωστός μουσικοσυνθέτης και παρουσιαστής.


18 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης