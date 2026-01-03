Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Κλειστός για τα φορτηγά λόγω αγροτικών μπλόκων ο δρόμος σε Ευζώνους και Προμαχώνα, ελεύθερη η διέλευση στο τελωνείο Νίκης
Κλειστά για τα φορτηγά θα παραμείνουν στις επόμενες ώρες τα τελωνεία στους Ευζώνους και τον Προμαχώνα λόγω των αγροτικών μπλόκων, ενώ αντίθετα ελεύθερα γίνεται η διέλευση όλων των οχημάτων από το τελωνείο της Νίκης, με τους συγκεντρωμένους αγρότες και κτηνοτρόφους και στις τρεις περιοχές να έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.
Αναλυτικότερα, κλειστό για τα φορτηγά θα είναι μέχρι τις 22.00 απόψε το τελωνείο των Ευζώνων, το κύριο συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, όπου ο δρόμος και στα δύο ρεύματα έχει αποκλειστεί από τις 18.00.
Ανοιχτός για όλα τα οχήματα, τόσο σήμερα, όσο και αύριο, θα παραμείνει ο δρόμος στο τελωνείο της Νίκης, εν αναμονή των αποφάσεων που θα ληφθούν αύριο, στην τρίτη πανελλαδική σύσκεψη των εκπροσώπων περίπου 50 μπλόκων των αγροτών και των κτηνοτρόφων, στις 12 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μαλγάρων.
Πορεία με τρακτέρΝωρίτερα σήμερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν πορεία με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα στην πόλη του Κιλκίς, όπου νεαροί έριξαν σιτάρι, βαμβάκι και άχυρα στην είσοδο του γραφείου του βουλευτή Γεώργιου Γεωργαντά, αντιπροέδρου της Βουλής.
