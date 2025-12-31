Το μαρτύριο που ζούσε η Ελένη Παπαδοπούλου στα χέρια του γιου της και οι συνομιλίες του για διαφυγή στο εξωτερικό μετά τη δολοφονία της
Ο 60χρονος φερόμενος ως δράστης απολογήθηκε χθες και στη συνέχεια πήρε τον δρόμο για τις φυλακές - Οι αντιφάσεις που τον «έκαψαν»
Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για τις άθλιες συνθήκες στις οποίες ζούσε η Ελένη Παπαδοπούλου πριν τη δολοφονία της, για την οποία κατηγορείται ο ίδιος της ο γιος.
Χθες ο 60χρονος απολογήθηκε και στη συνέχεια πήρε τον δρόμο για τις φυλακές ενώ, όπως έγινε γνωστό, ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει και παλαιότερα τις Αρχές για ναρκωτικά και διακεκριμένες κλοπές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλλεξαν οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. η γυναίκα ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωή της ένα δράμα για το οποίο υπεύθυνο ήταν ο γιος της.
Συγκεκριμένα ο κατηγορούμενος φέρεται να κλείδωνε τη μητέρα του στο σπίτι της χωρίς να της επιτρέπει να βγαίνει όποτε το επιθυμεί, ενώ παράλληλα της φερόταν άσχημα, την έβριζε, της αποσπούσε χρήματα από τη σύνταξή της μέχρι που τελικά έφθασε στο σημείο να την αφαιρέσει τη ζωή.
Από συνομιλίες που «αλίευσαν» οι αστυνομικοί διαφάνηκε πως ο 60χρονος συζητούσε με τη σύντροφό του το ενδεχόμενο να φύγει από τη χώρα, ενώ, μιλώντας σε δικηγόρο, είχε εκφράσει τον φόβο ότι μπορεί να βγει σε βάρος του ένταλμα σύλληψης. Άλλωστε, οι αντιφάσεις και τα «περίεργα» της υπόθεσης ήταν πολλά.
Ένα από αυτά φυσικά ήταν το γεγονός ότι ανιχνεύτηκαν ίχνη βενζίνης, υλικό δηλαδή που επιτάχυνε την καύση. Επίσης ανιχνεύτηκε στον οργανισμό της θανούσας ένα φάρμακο για παθήσεις του νευρικού συστήματος το οποίο όμως δεν το λάμβανε κανονικά ενώ δεν ανιχνεύτηκε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) στο αίμα της -κάτι που σύμφωνα με τον ιατροδικαστή σημαίνει ότι η γυναίκα ήταν νεκρή, πριν την εκδήλωση της φωτιάς.
Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε πως ο γιος της γυναίκας ήθελε διακαώς να πουλήσει το σπίτι της μητέρας του, πριν την εκδήλωση την πυρκαγιάς, έναντι ποσών που κυμαίνονταν από 550.000 έως 2.000.000 ευρώ. Η μητέρα του απ’ την άλλη ήταν εντελώς αντίθετη, γεγονός για το οποίο μάλωναν συχνά και έντονα.
Η Ελένη Παπαδοπούλου βρέθηκε νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, στις 29 Ιανουαρίου 2022. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για δυστύχημα, ωστόσο η έρευνα που ακολούθησε ανέτρεψε πλήρως το αρχικό σενάριο. Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου συνελήφθη ο 60χρονος γιος της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.
Ο 60χρονος από την πρώτη στιγμή υποστήριζε ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο, ισχυριζόμενος ότι η μητέρα του ήταν βαριά καπνίστρια.
Οι αστυνομικές έρευνες, ωστόσο, κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ηλικιωμένη γυναίκα βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας φαρμάκων τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των Αρχών.
Το χρονικό της τραγωδίας και το αφήγημα του «ατυχήματος»
Ο 60χρονος από την πρώτη στιγμή υποστήριζε ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο, ισχυριζόμενος ότι η μητέρα του ήταν βαριά καπνίστρια.
Οι αστυνομικές έρευνες, ωστόσο, κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ηλικιωμένη γυναίκα βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας φαρμάκων τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των Αρχών.
