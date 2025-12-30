Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Πώς είδαν οι Έλληνες το 2025: Τι είπαν σε έρευνα της Κάπα Research για τις ΗΠΑ, την ακρίβεια και τον φόβο του AI
Πώς είδαν οι Έλληνες το 2025: Τι είπαν σε έρευνα της Κάπα Research για τις ΗΠΑ, την ακρίβεια και τον φόβο του AI
Στις 10 έρευνες και η στάση απέναντι στις τράπεζες, το πολιτικό σύστημα, το στεγαστικό και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
Τα 10 σημαντικότερα ευρήματα από τις έρευνες που υλοποίησε στην Ελλάδα για το 2025 παρουσίασε η Κάπα Research σε ειδική έκδοση για το τέλος του έτους.
Τα στοιχεία αφορούν την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τη νέα εργασιακή πραγματικότητα από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το ψηφιακό κράτος, την χρήση αντιβιοτικών, το τραπεζικό σύστημα, το ρόλο της ενέργειας ως μοχλός ανάπτυξης και εθνικής θωράκισης, τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ ως στρατηγικός εταίρος, τη στάση των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα αλλά και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.
Δείτε ΕΔΩ όλη την έρευνα της Κάπα Research
Όσον αφορά την ακρίβεια, το 82% των νοικοκυριών φαίνεται να εντοπίζει την εστία της στα τρόφιμα και ακολουθούν η ηλεκτρική ενέργεια και τα ενοίκια. Παράλληλα το 59% απαντά ότι είναι συμφέρον να διαθέτει κάποιος ακίνητο για να το νοικιάζει με μόλις το 14% να δηλώνει ότι προτίθεται να πουλήσει κάποιο ακίνητο τα επόμενα 2 χρόνια.
Την ίδια ώρα σχεδόν 1 στους 2 εργαζόμενους νιώθει ότι απειλείται από την τεχνητή νοημοσύνη, όμως το 71% λέει ότι η ψηφιοποίηση καθημερινών δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών κάνει τη ζωή μου καλύτερη.
Άλλη έρευνα αποτύπωσε το «φρένο» στην αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών με το ποσοστό όσων διατηρεί τέτοια σκευάσματα στο σπίτι για «αυτοθεραπεία» να μειώνεται κατά 10% τα τελευταία δύο χρόνια.
Αρνητική είναι, πάντως, η στάση των πολιτών απέναντι στις τράπεζες ζητώντας σε ποσοστό 94% από το κράτος να τις υποχρεώσει να δίνουν χαμηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων και σε ποσοστό 82% να τάσσεται υπέρ της έκτακτης φορολόγησης των τραπεζικών ιδρυμάτων.
Τα στοιχεία αφορούν την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τη νέα εργασιακή πραγματικότητα από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το ψηφιακό κράτος, την χρήση αντιβιοτικών, το τραπεζικό σύστημα, το ρόλο της ενέργειας ως μοχλός ανάπτυξης και εθνικής θωράκισης, τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ ως στρατηγικός εταίρος, τη στάση των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα αλλά και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.
Δείτε ΕΔΩ όλη την έρευνα της Κάπα Research
Όσον αφορά την ακρίβεια, το 82% των νοικοκυριών φαίνεται να εντοπίζει την εστία της στα τρόφιμα και ακολουθούν η ηλεκτρική ενέργεια και τα ενοίκια. Παράλληλα το 59% απαντά ότι είναι συμφέρον να διαθέτει κάποιος ακίνητο για να το νοικιάζει με μόλις το 14% να δηλώνει ότι προτίθεται να πουλήσει κάποιο ακίνητο τα επόμενα 2 χρόνια.
Την ίδια ώρα σχεδόν 1 στους 2 εργαζόμενους νιώθει ότι απειλείται από την τεχνητή νοημοσύνη, όμως το 71% λέει ότι η ψηφιοποίηση καθημερινών δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών κάνει τη ζωή μου καλύτερη.
Άλλη έρευνα αποτύπωσε το «φρένο» στην αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών με το ποσοστό όσων διατηρεί τέτοια σκευάσματα στο σπίτι για «αυτοθεραπεία» να μειώνεται κατά 10% τα τελευταία δύο χρόνια.
Αρνητική είναι, πάντως, η στάση των πολιτών απέναντι στις τράπεζες ζητώντας σε ποσοστό 94% από το κράτος να τις υποχρεώσει να δίνουν χαμηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων και σε ποσοστό 82% να τάσσεται υπέρ της έκτακτης φορολόγησης των τραπεζικών ιδρυμάτων.
Άκρως θετική είναι η στάση των πολιτών απέναντι στις συμφωνίες με Chevron και Exxon Mobil με περισσότερους από 6 στους 10 να δηλώνουν ότι οι συμφωνίες για εξορύξεις σε Ιόνιο και Κρήτη είναι σίγουρα και μάλλον θετικές.
Όσον αφορά τις στρατηγικές συμμαχίες, οι πολίτες ονοματίζουν ως πρώτες επιλογές τις ΗΠΑ και ακολουθούν η Γαλλία και η Ρωσία, με την ψαλίδα τον τελευταίο χρόνο να ανοίγει υπέρ της Ουάσινγκτον.
Ένας στους δύο ζητά αλλαγές στο πολιτικό σύστημα με τους περισσότερους να έχουν αρνητική στάση απέναντι στους εκλεγμένους αξιωματούχους. Στο ερώτημα, τέλος, εάν έπρεπε να αλλάξει κάτι στην Ελλάδα, το 52% ζητά βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, το 27% δικαιοσύνη και το 19% ανατροπή του συστήματος συνολικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα