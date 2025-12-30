Πώς είδαν οι Έλληνες το 2025: Τι είπαν σε έρευνα της Κάπα Research για τις ΗΠΑ, την ακρίβεια και τον φόβο του AI

Κλείσιμο

Τα 10 σημαντικότερα ευρήματα από τις έρευνες που υλοποίησε στην Ελλάδα για το 2025 παρουσίασε η Κάπα Research σε ειδική έκδοση για το τέλος του έτους.Τα στοιχεία αφορούν την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τη νέα εργασιακή πραγματικότητα από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το ψηφιακό κράτος, την χρήση αντιβιοτικών, το τραπεζικό σύστημα, το ρόλο της ενέργειας ως μοχλός ανάπτυξης και εθνικής θωράκισης, τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ ως στρατηγικός εταίρος, τη στάση των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα αλλά και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.Όσον αφορά την ακρίβεια, το 82% των νοικοκυριών φαίνεται να εντοπίζει την εστία της στα τρόφιμα και ακολουθούν η ηλεκτρική ενέργεια και τα ενοίκια. Παράλληλα το 59% απαντά ότι είναι συμφέρον να διαθέτει κάποιος ακίνητο για να το νοικιάζει με μόλις το 14% να δηλώνει ότι προτίθεται να πουλήσει κάποιο ακίνητο τα επόμενα 2 χρόνια.Την ίδια ώρα σχεδόν 1 στους 2 εργαζόμενους νιώθει ότι απειλείται από την τεχνητή νοημοσύνη, όμως το 71% λέει ότι η ψηφιοποίηση καθημερινών δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών κάνει τη ζωή μου καλύτερη.Άλλη έρευνα αποτύπωσε το «φρένο» στην αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών με το ποσοστό όσων διατηρεί τέτοια σκευάσματα στο σπίτι για «αυτοθεραπεία» να μειώνεται κατά 10% τα τελευταία δύο χρόνια.Αρνητική είναι, πάντως, η στάση των πολιτών απέναντι στις τράπεζες ζητώντας σε ποσοστό 94% από το κράτος να τις υποχρεώσει να δίνουν χαμηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων και σε ποσοστό 82% να τάσσεται υπέρ της έκτακτης φορολόγησης των τραπεζικών ιδρυμάτων.