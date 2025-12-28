Δράμα: Συνελήφθησαν τέσσερις Βούλγαροι που προσπάθησαν να περάσουν πρόβατα στην Ελλάδα
Δράμα: Συνελήφθησαν τέσσερις Βούλγαροι που προσπάθησαν να περάσουν πρόβατα στην Ελλάδα

Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία για παραβίαση των μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Δράμα: Συνελήφθησαν τέσσερις Βούλγαροι που προσπάθησαν να περάσουν πρόβατα στην Ελλάδα
Στη σύλληψη 4 Βούλγαρων προχώρησαν οι αστυνομικοί του Κάτω Νευροκοπίου, στο πλαίσιο των μέτρων αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από καταγγελία για παραβίαση του σχετικού άρθρου του Ποινικού Κώδικα. Οι συλληφθέντες επέβαιναν σε δύο οχήματα και επιχείρησαν να εξέλθουν από τη χώρα, μεταφέροντας συνολικά πέντε πρόβατα.

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση και των δύο οχημάτων αλλά και των πέντε προβάτων, που εξετάστηκαν από κτηνίατρο.

Πλέον, τα ζώα, με βάση και την προβλεπόμενη διαδικασία, θα οδηγηθούν στη σφαγή.
