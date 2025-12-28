Νέα Υόρκη: Μπουζούκια αλά ελληνικά: Πώς «πετάνε» τα δολάρια οι ομογενείς
Νέα Υόρκη: Μπουζούκια αλά ελληνικά: Πώς «πετάνε» τα δολάρια οι ομογενείς

Οι ομογενείς διασκεδάζουν με την καρδιά τους 

Νέα Υόρκη: Μπουζούκια αλά ελληνικά: Πώς «πετάνε» τα δολάρια οι ομογενείς
Στη χιονισμένη Νέα Υόρκη, τα μπουζούκια «αλά ελληνικά» γνωρίζουν στιγμές μεγάλης δόξας, με την ομογένεια να μεταφέρει το κλίμα της αθηναϊκής νύχτας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λουλούδια, δυνατή μουσική, γνωστά λαϊκά τραγούδια και τραπέζια που θυμίζουν… παραλιακή συνθέτουν το σκηνικό, με τα δολάρια να αλλάζουν χέρια με εντυπωσιακή ευκολία.

Οι ομογενείς δεν φείδονται εξόδων: πανέρια με λουλούδια, ακριβά ποτά και γενναιόδωρα φιλοδωρήματα δίνουν και παίρνουν, σε βραδιές που λειτουργούν περισσότερο ως κοινωνικό γεγονός παρά ως απλή έξοδος διασκέδασης. Για πολλούς, τα ελληνικά μπουζούκια της Νέας Υόρκης αποτελούν τρόπο διατήρησης της ταυτότητας και της νοσταλγίας για την πατρίδα — έστω κι αν αυτό κοστίζει ακριβά.

Στο βίντεο που δημοσίευσε εκπομπή του Alpha  μίλησε η Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια Ελένη Μπάση λέγοντας πως οι ομογενείς διασκεδάζουν με την καρδιά τους. Μάλιστα είπε πως ζητάνε παραγγελιές και τραγούδια των Διονυσίου, Καζαντζίδη κλπ...

Δείτε βίντεο
