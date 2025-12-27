Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Άγιος Δημήτριος: Σκύλος πήδηξε τελευταία στιγμή από αυλή που κατέρρεε από την κακοκαιρία, δείτε βίντεο
Σε ορισμένες περιπτώσεις, δάπεδα υποχώρησαν, αποκαλύπτοντας φθορές στα θεμέλια και εντείνοντας τον φόβο για πιθανές καταρρεύσεις
Ένας σκύλος γλίτωσε στο... παρά πέντε από μια αυλή που ήταν έτοιμη να καταρρεύσει λόγω της κακοκαιρία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Άγιος Δημήτριος μετά τη σφοδρή νεροποντή που έπληξε την περιοχή, αφήνοντας πίσω εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, δρόμους και υποδομές.
Σε βίντεο που δημοσίευσε το STAR, φαίνεται πως στην οδό Βαλτετσίου, κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης, κατέρρευσε ολόκληρη αυλή μονοκατοικίας και κατέληξε μέσα στην κοίτη του ρέματος.
Σύμφωνα με κατοίκους, προηγήθηκε έντονη αναστάτωση από τα σκυλιά της οικογένειας, όπως φαίνεται και στο βίντεο, λίγο πριν ακουστεί δυνατός κρότος. Την ώρα εκείνη δεν βρισκόταν κανείς στον εξωτερικό χώρο, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς στο σπίτι διαμένουν μικρά παιδιά και μια έγκυος.
Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και σε άλλους δρόμους της περιοχής, όπως στην Τεπελενίου και τη Λιδωρικίου, όπου αυλές και πρανή υποχώρησαν, δημιουργώντας επικίνδυνα σημεία. Ο δήμος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, πραγματοποιεί αυτοψίες και προχωρά σε μέτρα άμεσης αποκατάστασης, με προτεραιότητα την ασφάλεια των κατοίκων και τη σταθεροποίηση των πληγεισών περιοχών.
