Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρό 7χρονο αγόρι μετά από φωτιά στο σπίτι του, σε κρίσιμη κατάσταση το 6χρονο αδερφάκι του

Στην περιοχή Ρίζωμα η μονοκατοικία στην οποία ξέσπασε η φωτιά - Σε σοβαρή κατάσταση με εγκαύματα στα χέρια, τα πόδια και το πρόσωπο ο 6χρονος