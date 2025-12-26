Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρό 7χρονο αγόρι μετά από φωτιά στο σπίτι του, σε κρίσιμη κατάσταση το 6χρονο αδερφάκι του
Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρό 7χρονο αγόρι μετά από φωτιά στο σπίτι του, σε κρίσιμη κατάσταση το 6χρονο αδερφάκι του
Στην περιοχή Ρίζωμα η μονοκατοικία στην οποία ξέσπασε η φωτιά - Σε σοβαρή κατάσταση με εγκαύματα στα χέρια, τα πόδια και το πρόσωπο ο 6χρονος
Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρίζωμα Ροδόπης όταν ένα αγόρι 7 χρονών έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του.
Από τη φωτιά τραυματίστηκαν και το 6χρονο αδελφάκι του όπως και ο πατέρας της οικογένειας.
Σύμφωνα με πηγές από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το 6χρονο αγόρι έχει εγκαύματα σε πόδια, χέρια και πρόσωπο με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Αρχικά το παιδί μεταφέρθηκε στα επείγοντα και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδοχειρουργική κλινική όπου και νοσηλεύεται.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Ρίζωμα Ροδόπης και από το σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες ανασύρθηκε ο 7χρονος χωρίς τις αισθήσεις του και το αδερφάκι του μαζί με τον πατέρα του τραυματισμένοι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η μητέρα είναι καλά στην υγεία της.
Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν στη μονοκατοικία τους παρέδωσαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίας αρχικά στην Κομοτηνή και έπειτα στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.
Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια από τα οποία προκλήθηκε η φωτιά που ξεκίνησε νωρίς το πρωί από τον χώρο του σαλονιού.
