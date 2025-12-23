Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Φωτιά σε όχημα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
Φωτιά σε όχημα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, δείτε βίντεο
Από το συμβάν δεν φαίνεται να προέκυψε τραυματισμός καθώς όταν έφτασε η Πυροσβεστική το αυτοκίνητο ήταν άδειο
Φωτιά ξέσπασε σήμερα σε όχημα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης.
Το συμβάν σημειώθηκε στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του οικισμού Κωνσταντινουπολίτικα.
Δύο οχήματα με έξι Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήση που δέχτηκε η Πυροσβεστική υπηρεσία στις 8.10.
Από το συμβάν δεν φαίνεται να προέκυψε τραυματισμός καθώς όταν έφτασε η Πυροσβεστική το αυτοκίνητο ήταν άδειο.
Το συμβάν σημειώθηκε στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του οικισμού Κωνσταντινουπολίτικα.
Δύο οχήματα με έξι Πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήση που δέχτηκε η Πυροσβεστική υπηρεσία στις 8.10.
Από το συμβάν δεν φαίνεται να προέκυψε τραυματισμός καθώς όταν έφτασε η Πυροσβεστική το αυτοκίνητο ήταν άδειο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα