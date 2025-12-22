Τέλος τα ταξίδια στην ΕΕ από τον Αύγουστο του 2026 για όσους δεν θα έχουν νέα ταυτότητα
Από τον Αύγουστο του 2026 οι παλαιού τύπου ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές για ταξίδια στην ΕΕ, καθιστώντας απαραίτητη τη νέα ταυτότητα ή διαβατήριο
Σημαντικές αλλαγές έρχονται στον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες πολίτες θα ταξιδεύουν εντός Ευρώπης, καθώς το ισχύον καθεστώς αναγνώρισης των ταυτοτήτων αλλάζει οριστικά.
Από τον Αύγουστο του 2026, οι παλαιού τύπου ελληνικές ταυτότητες παύουν να θεωρούνται αποδεκτό ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού.
Αυτό σημαίνει ότι όσοι πολίτες δεν έχουν προχωρήσει έως τότε στην έκδοση της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας, θα μπορούν να ταξιδεύουν σε χώρες της ΕΕ μόνο με διαβατήριο, ακόμη και για σύντομα ταξίδια αναψυχής ή επαγγελματικούς λόγους.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και με λατινικούς χαρακτήρες και το έγγραφο να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, χωρίς φθορές που δυσχεραίνουν τον έλεγχο.
Δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα σε χειρόγραφες και μηχανογραφημένες ταυτότητες, αρκεί να πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια.
Ωστόσο, τα παλαιά δελτία ταυτότητας, τα οποία δεν διαθέτουν λατινική γραφή ή παρουσιάζουν αλλοιώσεις, θεωρούνται πλέον μη συμβατά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας.
Για τις μετακινήσεις εντός των χωρών αυτών, η συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό θεωρείται απαραίτητη, καθώς οι έλεγχοι στα σύνορα βασίζονται πλέον σε αυστηρότερα πρότυπα ταυτοποίησης.
Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να ελέγξουν έγκαιρα τον τύπο και την κατάσταση της ταυτότητάς τους, ειδικά αν σκοπεύουν να ταξιδέψουν μετά τον Αύγουστο του 2026. Η έκδοση της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας ή η κατοχή έγκυρου διαβατηρίου θα αποτελούν τη μοναδική ασφαλή λύση για απρόσκοπτα ταξίδια εντός Ευρώπης.
Ποιες ταυτότητες παραμένουν αποδεκτέςΣύμφωνα με τις ισχύουσες προβλέψεις, οι αστυνομικές ταυτότητες που έχουν εκδοθεί μετά το έτος 2000 μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ζώνης Σένγκεν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ταξίδια εντός ΕΕ και Ζώνης ΣένγκενΗ αλλαγή αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες σήμερα αριθμούν 27, μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία και η Σουηδία. Παράλληλα, ισχύει και για τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν, που περιλαμβάνει τόσο κράτη-μέλη της ΕΕ όσο και τρίτες χώρες, όπως η Ελβετία, η Νορβηγία και η Ισλανδία.
