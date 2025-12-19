Τροχαίο με έναν 27χρονο νεκρό στη Νέα Φιλαδέλφεια, η μηχανή του συγκρούστηκε με τρόλεϊ
Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας όπου ένας 27χρονος αναβάτης μηχανής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με τρόλεϊ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 όταν ο 27χρονος, οδηγώντας τη μηχανή του επί της λεωφόρου Δεκελείας, συγκρούστηκε με ένα τρόλεϊ που κινούταν αντίθετα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο άτυχος αναβάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Γ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος κατά τη μοιραία σύγκρουση φορούσε κράνος αλλά δυστυχώς δεν σώθηκε.
