Πότε πληρώνεται το δώρο Χριστουγέννων, πώς υπολογίζεται

Υπολογίστε το Δώρο Χριστουγέννων

-με online εφαρμογή του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ

-Για εκ περιτροπής εργασία:

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες.



Πώς υπολογίζεται το ποσό



Ο υπολογισμός γίνεται βάσει αποδοχών από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Όσοι εργάστηκαν χωρίς διακοπή σε όλο το διάστημα δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο, που ισοδυναμεί με έναν μηνιαίο μισθό για τους μισθωτούς ή 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται ημερησίως.



Σε περίπτωση μικρότερης διάρκειας απασχόλησης, καταβάλλεται αναλογικό ποσό. Για κάθε 19 ημέρες εργασίας, αντιστοιχούν 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια. Ακόμη και εργαζόμενοι με λιγότερες ημέρες εργασίας δικαιούνται ανάλογη αναλογία.



Στο ποσό συνυπολογίζονται ο βασικός μισθός ή ημερομίσθιο και όλες οι παροχές που καταβάλλονται συστηματικά, όπως επιδόματα, υπερωρίες, εργασία Κυριακής ή αργιών, προμήθειες και παροχές σε είδος (στέγαση, τροφή). Προστίθεται επίσης και η προσαύξηση αδείας με συντελεστή 0,041666 επί του συνολικού ποσού. Για τους ωρομίσθιους, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο μέσος όρος αποδοχών της περιόδου. Στη μερική και εκ περιτροπής απασχόληση εφαρμόζεται αναλογικός υπολογισμός με βάση τα πραγματικά ημερομίσθια.



Σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη καταβολής, οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, με δυνατότητα επώνυμης ή ανώνυμης αναφοράς. Η αξίωση για το Δώρο παραγράφεται μετά από πέντε χρόνια από το τέλος του έτους που ήταν απαιτητό. Ο υπολογισμός του Δώρου μπορεί να γίνει και μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ. Η πλατφόρμα προσφέρει εργαλείο τόσο για πλήρη απασχόληση όσο και για καθεστώς εκ περιτροπής.