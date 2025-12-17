Καιρός: Από ήπιο σκηνικό σε διαδοχικές κακοκαιρίες έως τα Χριστούγεννα, πού θα «χτυπήσουν» βροχές και χιόνια
Καιρός: Από ήπιο σκηνικό σε διαδοχικές κακοκαιρίες έως τα Χριστούγεννα, πού θα «χτυπήσουν» βροχές και χιόνια
Ομίχλες και κρύο τις νύχτες έως την Παρασκευή, επιδείνωση από το Σάββατο με βροχές και καταιγίδες – Τι δείχνουν οι εκτιμήσεις Μαρουσάκη και Κολυδά για την πορεία του καιρού
Σε ήπιο καιρικό μοτίβο θα παραμείνει η χώρα μέχρι και την Παρασκευή, με βασικά χαρακτηριστικά τις ομίχλες, το κρύο τις νυχτερινές και πρωινές ώρες και γενικά ήπιες συνθήκες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από το Σαββατοκύριακο, ωστόσο, αναμένεται αλλαγή του καιρού, με την «πόρτα» των κακοκαιριών να ανοίγει και να οδηγεί σε έντονα άστατες συνθήκες που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα μας συνοδεύσουν μέχρι και τα Χριστούγεννα και πιθανότατα έως την αλλαγή του χρόνου.
Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, μέχρι και την Παρασκευή «επιμένουμε σε ήπιο καιρικό μοτίβο», με χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα και το πρωί, ενώ μέσα στο Σάββατο αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη οργανωμένη διαταραχή από τα δυτικά και βορειοδυτικά, επηρεάζοντας κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.
Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η πρώτη αυτή κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. Περιοχές από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα αναμένεται να δεχθούν τη μεγαλύτερη επίδραση, εγκαινιάζοντας μια περίοδο διαδοχικών κακοκαιριών. Σύμφωνα με την τάση, από το Σάββατο και έπειτα και μέχρι το τέλος του χρόνου, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από συχνές βροχές και καταιγίδες.
Σε ό,τι αφορά τα χιόνια, αρχικά θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του έτους, τα προγνωστικά σενάρια δείχνουν την έλευση ψυχρότερων αερίων μαζών, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.
Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι οι προγνώσεις για τα Χριστούγεννα βρίσκονται σε μεταβατική φάση. Όπως αναφέρει, τα βασικά χαρακτηριστικά της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας έχουν αποσαφηνιστεί, ωστόσο παραμένουν ανοιχτές κρίσιμες λεπτομέρειες, κυρίως σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις. Η βασική αβεβαιότητα σχετίζεται με τη θέση και την ακριβή τροχιά ενός επιφανειακού βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο, καθώς ακόμη και μικρές μετατοπίσεις του μπορούν να αλλάξουν αισθητά την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων στη χώρα μας.
Στο θερμοκρασιακό πεδίο, πάντως, δεν διαφαίνονται μεγάλες αποκλίσεις, με τις τιμές να κινούνται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και χωρίς ενδείξεις ακραίων καταστάσεων. Έτσι, η προσοχή των μετεωρολόγων στρέφεται κυρίως στη δυναμική των βαρομετρικών συστημάτων, με τις χριστουγεννιάτικες προγνώσεις να απαιτούν, προς το παρόν, προσεκτική και επιφυλακτική ανάγνωση.
Βροχές, καταιγίδες και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας
☃︎🎅🎄❄️☃️🎁🦌Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025— Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 16, 2025
✅Οι προγνώσεις για τα Χριστούγεννα βρίσκονται –όπως συχνά συμβαίνει σε αυτή τη χρονική απόσταση– σε μια μεταβατική φάση, όπου τα βασικά χαρακτηριστικά της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας έχουν αποσαφηνιστεί,… pic.twitter.com/Q75t9S0xfc
Παγετός το πρωί της Τρίτης 16/12 στα ηπειρωτικάΠαγετός επικράτησε το πρωί της Τρίτης 16/12 σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στη Στερεά και στη Δυτική Μακεδονία. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της ελάχστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες τοι πρωί της Τρίτης 16/12.
Ο καιρός σήμεραΣε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Τοπικές αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική και στην Κρήτη. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα στα βόρεια ηπειρωτικά.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 1 έως 13-15 βαθμούς, στην Ήπειρο από 2 έως 15-16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 3 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 16-17, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.
Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και πιθανώς στα ανατολικά του νομού τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13 βαθμούς.
Ο καιρός την Πέμπτη 18 ΔεκεμβρίουΓενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Ο καιρός την Παρασκευή 19 ΔεκεμβρίουΑραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός το Σάββατο 20 ΔεκεμβρίουΑραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά, όπου από το βράδυ πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.
Ο καιρός την Κυριακή 21 ΔεκεμβρίουΣτα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά καθώς και στην νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.
