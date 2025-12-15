Καιρός: Βροχές το Σαββατοκύριακο, oι δύο διαταραχές που θα επηρεάσουν τη χώρα ως την εβδομάδα των Χριστουγέννων

Η πρώτη από το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή με βροχές στα κεντρικά και νότια και η δεύτερη την Τρίτη και την Τετάρτη στα δυτικά, κεντρικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο





Σύμφωνα με τον βροχές στα κεντρικά και νότια και η δεύτερη την Τρίτη και την Τετάρτη στα δυτικά, κεντρικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο.









Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Χωρίς βροχές μέχρι και την Παρασκευή , ενω τις επόμενες ημέρες θα μας επηρεάσουν δύο διαταραχές. Η πρώτη από το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή με βροχές στα κεντρικά και νότια και η δεύτερη την Τρίτη και την Τετάρτη στα… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 15, 2025

Αναλυτικά ο καιρός για αύριο Τρίτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ Στα δυτικά αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.



Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.



Κλείσιμο



Καιρός: Γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές από τις προμεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Δύο διαταραχές αναμένεται να επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας τις επόμενες ημέρες.Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά , η πρώτη από το Σάββατο (20/12) το απόγευμα και την Κυριακή μεστα κεντρικά και νότια και η δεύτερη την Τρίτη και την Τετάρτη στα δυτικά, κεντρικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο.Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η πρόγνωση ανήμερα των Χριστουγέννων είναι ακόμη επισφαλής.Στα δυτικά αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στα ανατολικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗΚαιρός: Γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές από τις προμεσημβρινές ώρες.Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 01 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 και τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με αυξημένες νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Από τις προμεσημβρινές ώρες αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.