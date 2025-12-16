Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Κλιμάκιο από την Αθήνα στα Βορίζια για να κάνει «φύλλο και φτερό» το 4x4, στο οποίο σκοτώθηκε ο Καργάκης
Το 4x4 φυλάσσεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου
Κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών και ειδικότερα του αρμόδιου τμήματος πυροβόλων όπλων και ιχνών εργαλείων αναμένεται να μεταβεί στο Ηράκλειο Κρήτης προκειμένου να «ξεσκονίσει» το 4x4 του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά στα Βορίζια. Ο 39χρονος ξεψύχησε μέσα στο μαύρο αυτοκίνητο που βλήθηκε από πυρά, όσο λίγο πιο πέρα άφηνε την τελευταία της πνοή η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.
Το 4x4 φυλάσσεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, σύμφωνα με το cretalive.gr. Οι δύο οικογένειες έχουν καταθέσει αίτημα για έρευνα στο όχημα από κλιμάκιο των εγκληματολογικών ερευνών, παρουσία των τεχνικών συμβούλων Γιάννη Τσιάμπα (από την πλευρά Καργάκη) και Γιώργου Ραυτογιάννη (πλευρά Φραγκιαδάκη).
Πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν η αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου εξέδωσε σχετική διάταξη με την οποία διατάσσει τη διενέργεια βλητικής έρευνας και εξέτασης στο μαύρο 4χ4 από κλιμάκιο της ΔΕΕ που θα μεταβεί για τον σκοπό αυτό στο Ηράκλειο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η πλευρά του 39χρονου εκτιμά ότι είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν μέσα στο αυτοκίνητο ευρήματα που θα δώσουν ουσιώδεις απαντήσεις. Συγκεκριμένα, ο Φανούρης Καργάκης είχε δύο «τυφλά» τραύματα και δύο διαμπερή ενώ από τις βολίδες που έβγαλαν, η μία φέρει κανονικά το χάλκινο μεταλλικό περίβλημα, η άλλη ωστόσο εξήχθη χωρίς το λεγόμενο metal jacket. Ο κ. Τσιάμπας είχε εκτιμήσει ότι είναι πολύ πιθανόν αυτό το περίβλημα να βρεθεί μέσα στο αυτοκίνητο και αν συμβεί αυτό, τότε θα μπορούν να ταυτοποιήσουν το όπλο και αν τελικά ο 39χρονος βλήθηκε από ένα ή δύο όπλα, κατά τις ίδιες πηγές.
Στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικοί τύποι όπλων, βάσει των ευρημάτων από την αυτοψία. Πηγές αναφέρουν ότι από τους κάλυκες που περισυνέλλεξαν οι αστυνομικοί προκύπτει πως χρησιμοποιήθηκαν: τουλάχιστον δύο όπλα τύπου καλάσνικοφ, ένα πιστόλι 9άρι, ένα πιστόλι 3.80, ένα πιστόλι των 7.65, ένα λειόκαννο κυνηγετικό, ακόμα και 38άρι περίστροφο. Σε ό,τι αφορά στο καλάσνικοφ, οι κάλυκες που έχουν βρεθεί είναι διαφορετικής προέλευσης, κινέζικοι και βουλγάρικοι, και εκτιμάται ότι στα εγκληματολογικά εργαστήρια πια, από το εντύπωμα επικρουστήρα στο καψύλλιο του φυσιγγίου είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν όσοι έχουν κατασχεθεί προέρχονται από διαφορετικά όπλα και πόσα είναι αυτά.
Άξιο αναφοράς είναι πως μέχρι σήμερα κανένα όπλο δεν έχει παραδοθεί στις Αρχές.
