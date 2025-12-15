Εξετάζεται αν ο 76χρονος που βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου στη Δυτική Αχαΐα είναι θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη
Εξετάζεται αν ο 76χρονος που βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου στη Δυτική Αχαΐα είναι θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη
Πρόκειται για Γεωργιανό - Έφερε τραύματα από χτυπήματα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, για τη διαλεύκανση των αιτιών θανάτου, ενός άνδρα περίπου 76 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, στο δρόμο που οδηγεί από τον Άραξο στην περιοχή του Λάππα, στη Δυτική Αχαΐα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 πρόκειται για Γεωργιανό, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, φέροντας χτυπήματα, με τις Αρχές να εξετάζουν από που προήλθαν.
Είναι ενδεχόμενο ο 76χρονος να έπεσε θύμα τροχαίου και το όχημα που τον τραυμάτισε θανάσιμα να εγκατέλειψε το σημείο.
Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τα πλήρη αίτια του θανάτου του Γεωργιανού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 πρόκειται για Γεωργιανό, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, φέροντας χτυπήματα, με τις Αρχές να εξετάζουν από που προήλθαν.
Είναι ενδεχόμενο ο 76χρονος να έπεσε θύμα τροχαίου και το όχημα που τον τραυμάτισε θανάσιμα να εγκατέλειψε το σημείο.
Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τα πλήρη αίτια του θανάτου του Γεωργιανού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα