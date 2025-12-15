Εξετάζεται αν ο 76χρονος που βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου στη Δυτική Αχαΐα είναι θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη
ΕΛΛΑΔΑ
Δυτική Αχαΐα

Εξετάζεται αν ο 76χρονος που βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου στη Δυτική Αχαΐα είναι θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη

Πρόκειται για Γεωργιανό - Έφερε τραύματα από χτυπήματα

Εξετάζεται αν ο 76χρονος που βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου στη Δυτική Αχαΐα είναι θύμα τροχαίου με εγκατάλειψη
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, για τη διαλεύκανση των αιτιών θανάτου, ενός άνδρα περίπου 76 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, στο δρόμο που οδηγεί από τον Άραξο στην περιοχή του Λάππα, στη Δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 πρόκειται για Γεωργιανό, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου, φέροντας χτυπήματα, με τις Αρχές να εξετάζουν από που προήλθαν.

Είναι ενδεχόμενο ο 76χρονος να έπεσε θύμα τροχαίου και το όχημα που τον τραυμάτισε θανάσιμα να εγκατέλειψε το σημείο.

Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει τα πλήρη αίτια του θανάτου του Γεωργιανού.

