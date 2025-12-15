Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Στο νοσοκομείο δύο νεαροί από αλκοόλ που ήπιαν σε κλαμπ στο Μπουρνάζι, ο ένας ανήλικος
Στο νοσοκομείο δύο νεαροί από αλκοόλ που ήπιαν σε κλαμπ στο Μπουρνάζι, ο ένας ανήλικος
Αστυνομικοί συνέλαβαν τον υπεύθυνο του κλαμπ
Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθούν τα ξημερώματα της Κυριακής δύο νεαροί που διασκέδαζαν με διαφορετικές παρέες σε κλαμπ στο Μπουρνάζι.
Αρχικά ένας 17χρονος που είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ ένιωσε αδιαθεσία και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα».
Λίγη ώρα αργότερα ένας 18χρονος ένιωσε, επίσης, αδιαθεσία από το αλκοόλ που κατανάλωσε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να τον διακομίζει στο νοσοκομείο «Σωτηρία».
Αστυνομικοί που μετέβησαν στο κλαμπ αφού ενημερώθηκαν για τα περιστατικά, προχώρησαν στη σύλληψη του υπευθύνου
Αρχικά ένας 17χρονος που είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ ένιωσε αδιαθεσία και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα».
Λίγη ώρα αργότερα ένας 18χρονος ένιωσε, επίσης, αδιαθεσία από το αλκοόλ που κατανάλωσε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να τον διακομίζει στο νοσοκομείο «Σωτηρία».
Αστυνομικοί που μετέβησαν στο κλαμπ αφού ενημερώθηκαν για τα περιστατικά, προχώρησαν στη σύλληψη του υπευθύνου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα