Στο καράβι από την Κρήτη για να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 15 συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Φωτογραφίες και βίντεο
Οι συλληφθέντες αναμένεται να φτάσουν τον Πειραιά τα ξημερώματα
Σε εξέλιξη είναι η μεταγωγή των 15 συλληφθέντων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, από το Ηράκλειο στην Αθήνα, όπου αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με το patris.gr, από την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου οι 9 συλληφθέντες αναχώρησαν με την κλούβα ενώ οι 6 με συμβατικά αυτοκίνητα με κατεύθυνση του λιμάνι της κρητικής πόλης.
Σημειώνεται ότι οι συλλήψεις έγιναν μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ, που αφορούσε σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με τη συμμετοχή 42 ατόμων, 15 εκ των οποίων θεωρούνται βασικά μέλη και συνελήφθησαν για επιδοτήσεις που λάμβαναν με ψευδείς δηλώσεις.
Κατά τις ίδιες πηγές, στην εγκληματική οργάνωση μετέχουν λογιστές, δικηγόροι και κάποιοι αγρότες που δραστηριοποιούνται στις Αρχάνες Ηρακλείου.
Το διάστημα που ερευνάται, εξηγούν οι ίδιες πηγές, αφορά τα έτη από το 2019 μέχρι το 2025 και το ύψος των παράνομων επιδοτήσεων αγγίζει τα 1,7 εκατ. ευρώ.
