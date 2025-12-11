Τριάντα αιτήματα υιοθεσίας για το πίτμπουλ που σκότωσε τον 2χρονο στη Ζάκυνθο, τι λένε στο ΔΙΚΕΠΑΖ

“Στόχος είναι να αξιολογηθεί αντικειμενικά και υπεύθυνα η κατάσταση του ζώου, να διερευνηθούν οι αιτίες αυτού του τραγικού περιστατικού και να ληφθούν με διαφάνεια όλες οι αποφάσεις για την μελλοντική διαχείριση του ζώου, σύμφωνα πάντα με τον ισχύοντα νόμο”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης.





«Στην προκειμένη περίπτωση θα αποφασίσει πενταμελής επιτροπή του δήμου Ζακύνθου βάσει του πορίσματος που θα στείλουμε», ανέφερε.Στις εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων) στο Σχιστό, βρίσκεται από χθες το πρωί ο σκύλος που τραυμάτισε θανάσιμα το δίχρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο.Η μεταφορά του ζώου στο Κέντρο έγινε ύστερα από σχετικό γραπτό αίτημα του δημάρχου του νησιού Γιώργου Στασινόπουλου, το οποίο και αποδέχτηκε ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης.Αν και ο δήμος Ζακύνθου δεν είναι ένας από τους 24 δήμους – μέλη του ΠΕΣΥΔΑΠ, αναλάβαμε την ευθύνη διαχείρισης του ζώου στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των φορέων της αυτοδιοίκησης αλλά και των υποχρεώσεων που έχουμε απέναντι στη κοινωνία, δεδομένου ότι το ΔΙΚΕΠΑΖ είναι το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο για αδέσποτους σκύλους στη χώρα μας, με πολύχρονη εμπειρία, οργάνωση, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.Τα παραπάνω είναι απαραίτητα για την ασφαλή διαχείριση ενός σκύλου, που εμπλέκεται σε θανατηφόρα επίθεση εναντίον ανθρώπου.Το πιτ μπουλ υποβλήθηκε ήδη σε κτηνιατρικές εξετάσεις και θα παρακολουθείται συνεχώς τόσο από την επιστημονική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ, όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων – συνεργάτη του ΔΙΚΕΠΑΖ.