Στο χριστουγεννιάτικο δέντρο βρίσκονται 300.000+ δώρα!
ΕΛΛΑΔΑ
bwin

Στο χριστουγεννιάτικο δέντρο βρίσκονται 300.000+ δώρα!

Φέτος όλα είναι πασπαλισμένα με χρυσόσκονη, χαρά και… πολλά, πάρα πολλά δώρα

Στο χριστουγεννιάτικο δέντρο βρίσκονται 300.000+ δώρα!

Sponsored Content

Επειδή φέτος ήσουν… καλό παιδί κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε περιμένουν 1.500 δώρα* χωρίς κατάθεση και ακόμη 300.000 – ναι και όμως – εκπλήξεις να ανοίξεις από το ετήσιο, εορταστικό Magic Box!

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η γιορτινή μαγεία μάς έχει ήδη «αγκαλιάσει»! Φέτος όλα είναι πασπαλισμένα με χρυσόσκονη, χαρά και… πολλά, πάρα πολλά δώρα. 

Μέσα στα Χριστούγεννα με 1.500 δώρα*! Προσφορά* χωρίς κατάθεση.

Η bwin σε υποδέχεται με την Festive Welcome προσφορά* χωρίς κατάθεση, που μοιράζει 1.500 δώρα* τα φετινά Χριστούγεννα και ένα εορταστικό Magic Box με 300.000 εκπλήξεις, έτοιμες να γίνουν όλες δικές σου!  Είσαι μέσα στο παιχνίδι σε Στοίχημα και Live Casino με τις πιο εορταστικές προσφορές*.

Με την bwin εδώ και 28 χρόνια είσαι μέσα στο παιχνίδι. Στην πιο εξελιγμένη αθλητική πλατφόρμα που είχαμε ποτέ, παραμένεις ο πρωταγωνιστής. Καθημερινά μπορείς να βρεις αναμετρήσεις με 0% Γκανιότα*. Είτε μιλάμε για ποδοσφαιρικούς αγώνες, είτε για αναμετρήσεις της EuroLeague. 

300.000 εκπλήξεις για όλες τις εορταστικές μέρες στο bwin Magic Box* 

Το Live Casino της bwin φορά τα… γιορτινά του και σε περιμένει για μοναδικές στιγμές διασκέδασης και τα φετινά Χριστούγεννα. Εορταστική διάθεση με καθημερινές προσφορές* και μοναδικές εκπλήξεις*. Έλληνες ντίλερ σε τραπέζια Ρουλέτας ή Μπλάκτζακ, την ώρα που τα κορυφαία Live Game Shows έρχονται να δώσουν μία ξεχωριστή νότα στο παιχνίδι σου. 

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης