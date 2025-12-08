Αγρότες παίζουν ποδόσφαιρο στην πίστα του αεροδρομίου στο Ηράκλειο, δείτε βίντεο
Αγρότες παίζουν ποδόσφαιρο στην πίστα του αεροδρομίου στο Ηράκλειο, δείτε βίντεο

Το αεροδρόμιο Ηρακλείου παραμένει κλειστό μετά την εισβολή αγροτών και κτηνοτρόφων – Πτήσεις ακυρώθηκαν

Αγρότες παίζουν ποδόσφαιρο στην πίστα του αεροδρομίου στο Ηράκλειο, δείτε βίντεο
Σε ποδοσφαιρική αρένα φαίνεται ότι μετέτρεψαν την πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Χανιά.

Οι αγρότες έκαναν αιφνιδιαστική έφοδο στον χώρο του αερολιμένα, με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι να προχωρούν σε αναστολή λειτουργίας μέχρι νεοτέρας, για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, κι ενώ υπάρχουν διαπραγματεύσεις για να απομακρυνθούν οι συγκεντρωμένοι, περίπου 10 προγραμματισμένες πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Εντύπωση μάλιστα προκαλεί η εικόνα που δημοσιεύει το protothema.gr που δείχνει τους αγρότες να έχουν καταλάβει την πίστα του αεροδρομίου και να παίζουν ποδόσφαιρο με μια ροζ μπάλα.

