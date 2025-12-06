Τραγωδία με 18 νεκρούς νότια της Κρήτης, εντοπίστηκε μισοβυθισμένο σκάφος με μετανάστες

Δύο άτομα διασώθηκαν, νοσηλεύονται στην Ιεράπετρα - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με πλωτά σκάφη και εναέρια μέσα

18 σοροί έχουν ανασυρθεί από τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης μετά τον εντοπισμό μισοβυθισμένης φουσκωτής λέμβου με μετανάστες.



Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για νεκρούς πιθανότατα από υποθερμία, αναφέρει το







Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-derbxz7ea32h)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-derbpue7l4up)

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.



Κλείσιμο



Το σκάφος εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 26 μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Χρυσής, στην Ιεράπετρα, από φορτηγό με σημαία Τουρκίας.



Σε δηλώσεις του στο ΚΡΗΤΗ TV ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, ανέφερε ότι οι μετανάστες που επέβαιναν στη μοιραία λέμβο φαίνεται να προέρχονται από τη βόρεια Αφρική.



Όπως τόνισε, με βάση την αρχική εικόνα δεν υπάρχουν ενδείξεις για αγνοούμενους, ωστόσο οι έρευνες θα συνεχιστούν, καθώς παραμένει άγνωστο αν υπήρχαν επιπλέον επιβαίνοντες.



Τουλάχιστονέχουν ανασυρθεί από τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης μετά τον εντοπισμό μισοβυθισμένης φουσκωτής λέμβου με μετανάστες.Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για νεκρούς, αναφέρει το cretalive.gr Εντοπίστηκαν ακόμη δύο ζωντανοί που είναι σε κρίσιμη κατάσταση, όπως μεταδίδει το neakriti.gr Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού, ένα σκάφος της Frontex, τρία παραπλέοντα σκάφη, ένα ελικόπτερο Super Puma και ένα αεροσκάφος της Frontex. Δεν αποκλείεται να υπήρχουν και άλλοι επιβάτες πέρα από τους 20 νεκρούς και επιζώντες.Το σκάφος εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 26 μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Χρυσής, στην Ιεράπετρα, από φορτηγό με σημαία Τουρκίας.Σε δηλώσεις του στο ΚΡΗΤΗ TV ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου,, ανέφερε ότι οι μετανάστες που επέβαιναν στη μοιραία λέμβο φαίνεται να προέρχονται από τη βόρεια Αφρική.Όπως τόνισε, με βάση την αρχική εικόνα δεν υπάρχουν ενδείξεις για αγνοούμενους, ωστόσο οι έρευνες θα συνεχιστούν, καθώς παραμένει άγνωστο αν υπήρχαν επιπλέον επιβαίνοντες.

Οι δύο διασωθέντες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας έχει σημάνει συναγερμός για τη διασφάλιση της ζωής τους, με τη συνδρομή Πυροσβεστικής, Αστυνομίας και ΕΚΑΒ. Την ίδια στιγμή, το βάρος της διαδικασίας στρέφεται στην ταυτοποίηση των θυμάτων, ώστε να ληφθούν οι επόμενες αποφάσεις σχετικά με την προστασία και τη φροντίδα των επιζώντων, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο.



Ο δήμαρχος Ιεράπετρας, Μανώλης Φραγκούλης, περιέγραψε με δραματικούς τόνους την κατάσταση, επισημαίνοντας ότι όλα τα θύματα είναι νεαρής ηλικίας. «Έχουμε 18 ανθρώπους πνιγμένους, ο ένας πάνω στον άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η λέμβος στην οποία επέβαιναν ήταν ξεφούσκωτη και από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να είναι στοιβαγμένοι σε έναν μικρό χώρο. Τόνισε ακόμη ότι η περισυλλογή των σορών ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω των πολύ κακών καιρικών συνθηκών.

