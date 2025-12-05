Εικόνες καταστροφής σε νεκροταφείο στην Εύβοια από την κακοκαιρία, δείτε φωτογραφίες
Από τις άσχημες καιρικές συνθήκες ένα δέντρο έπεσε πάνω σε δύο τάφους προκαλώντας σοβαρές ζημιές
Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron ακόμα και στην Εύβοια, με σημαντικές ζημιές να καταγράφονται στο νεκροταφείο Αλμυροποτάμου.
Σύμφωνα με το evima.gr, ένα μεγάλο ξερό πεύκο, που βρισκόταν εντός του νεκροταφείου στην Εύβοια, έπεσε, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών. Από την πτώση του δέντρου καταστράφηκαν δύο τάφοι.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, μετά το συμβάν υπήρξε άμεση επικοινωνία με τις δημοτικές αρχές.
Ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ ο πρόεδρος της κοινότητας, Χρήστος Γκότσης, έστειλε συνεργείο για την κοπή και απομάκρυνση του δέντρου.
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε τμηματικά λόγω του μεγέθους του κορμού, ενώ ο χώρος καθαρίστηκε πλήρως.
Έπρεπε να είχε απομακρυνθείΤο πεύκο, σύμφωνα με τους κατοίκους, ήταν ξερό για μεγάλο χρονικό διάστημα και έπρεπε να είχε απομακρυνθεί προληπτικά. Η κατάρρευσή του έγινε αντιληπτή άμεσα, καθώς το κοιμητήριο βρίσκεται μέσα στον οικισμό, κοντά στην εκκλησία.
