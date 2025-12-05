Εικόνες καταστροφής σε νεκροταφείο στην Εύβοια από την κακοκαιρία, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Κακοκαιρία Εύβοια Νεκροταφείο

Εικόνες καταστροφής σε νεκροταφείο στην Εύβοια από την κακοκαιρία, δείτε φωτογραφίες

Από τις άσχημες καιρικές συνθήκες ένα δέντρο έπεσε πάνω σε δύο τάφους προκαλώντας σοβαρές ζημιές

Εικόνες καταστροφής σε νεκροταφείο στην Εύβοια από την κακοκαιρία, δείτε φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron ακόμα και στην Εύβοια, με σημαντικές ζημιές να καταγράφονται στο νεκροταφείο Αλμυροποτάμου.

Σύμφωνα με το evima.gr, ένα μεγάλο ξερό πεύκο, που βρισκόταν εντός του νεκροταφείου στην Εύβοια, έπεσε, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών. Από την πτώση του δέντρου καταστράφηκαν δύο τάφοι.

Εικόνες καταστροφής σε νεκροταφείο στην Εύβοια από την κακοκαιρία, δείτε φωτογραφίες


Έπρεπε να είχε απομακρυνθεί

Το πεύκο, σύμφωνα με τους κατοίκους, ήταν ξερό για μεγάλο χρονικό διάστημα και έπρεπε να είχε απομακρυνθεί προληπτικά. Η κατάρρευσή του έγινε αντιληπτή άμεσα, καθώς το κοιμητήριο βρίσκεται μέσα στον οικισμό, κοντά στην εκκλησία.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, μετά το συμβάν υπήρξε άμεση επικοινωνία με τις δημοτικές αρχές.

Ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ ο πρόεδρος της κοινότητας, Χρήστος Γκότσης, έστειλε συνεργείο για την κοπή και απομάκρυνση του δέντρου.

Εικόνες καταστροφής σε νεκροταφείο στην Εύβοια από την κακοκαιρία, δείτε φωτογραφίες
Κλείσιμο


Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε τμηματικά λόγω του μεγέθους του κορμού, ενώ ο χώρος καθαρίστηκε πλήρως.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης