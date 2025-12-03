Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Π. Φάληρο, τραυματίας 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Παράσυρση Παλαιό Φάληρο

Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Π. Φάληρο, τραυματίας 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Ένα λευκό αυτοκίνητο παραβίασε στοπ, παρέσυρε τη μοτοσικλέτα και συνέχισε την πορεία του, ενώ ο 22χρονος αναβάτης ήταν χτυπημένος πάνω στο παρμπρίζ

Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Π. Φάληρο, τραυματίας 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, γύρω στις 5, στη διασταύρωση των οδών Τερψιθέας και Σολωμού στο Παλαιό Φάληρο.

Ένα λευκό αυτοκίνητο παραβίασε στοπ, παρέσυρε μοτοσικλέτα και συνέχισε την πορεία του, ενώ ο 22χρονος αναβάτης ήταν χτυπημένος πάνω στο παρμπρίζ.

Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος. Ο τραυματίας διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες.

Ειδήσεις σήμερα

Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Οι τελευταίες ώρες του Πάμπλο Εσκομπάρ και το λάθος που έδειξε την τοποθεσία του στους πράκτορες

Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης