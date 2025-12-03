Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Π. Φάληρο, τραυματίας 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Ένα λευκό αυτοκίνητο παραβίασε στοπ, παρέσυρε τη μοτοσικλέτα και συνέχισε την πορεία του, ενώ ο 22χρονος αναβάτης ήταν χτυπημένος πάνω στο παρμπρίζ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, γύρω στις 5, στη διασταύρωση των οδών Τερψιθέας και Σολωμού στο Παλαιό Φάληρο.
Ένα λευκό αυτοκίνητο παραβίασε στοπ, παρέσυρε μοτοσικλέτα και συνέχισε την πορεία του, ενώ ο 22χρονος αναβάτης ήταν χτυπημένος πάνω στο παρμπρίζ.
Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος. Ο τραυματίας διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες.
