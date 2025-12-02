Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας σε άμυνα, ενέργεια και οικονομία
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας σε άμυνα, ενέργεια και οικονομία

Η Αμερικανίδα πρέσβης τόνισε στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας σε άμυνα, ενέργεια και οικονομία
Μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου,  η  Κίμπερλι Γκιλφόιλ τόνισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, υπογραμμίζοντας τους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της οικονομίας.

Στο πλαίσιο συνεδρίου, η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα επανέλαβε τη δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρθηκε στα κοινά συμφέροντα που προάγουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, ενώ επισήμανε ότι η συνεργασία στην άμυνα ενισχύεται με σκοπό το Αιγαίο πέλαγος να παραμέινει θάλασσα σταθερότητας.


