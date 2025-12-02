Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας σε άμυνα, ενέργεια και οικονομία
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας σε άμυνα, ενέργεια και οικονομία
Η Αμερικανίδα πρέσβης τόνισε στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας
Μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τόνισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, υπογραμμίζοντας τους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της οικονομίας.
Στο πλαίσιο συνεδρίου, η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα επανέλαβε τη δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρθηκε στα κοινά συμφέροντα που προάγουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, ενώ επισήμανε ότι η συνεργασία στην άμυνα ενισχύεται με σκοπό το Αιγαίο πέλαγος να παραμέινει θάλασσα σταθερότητας.
What a pleasure speaking at @AmChamGr's Greek Economic Summit in Athens today! The U.S.–Greece partnership is entering a new era of economic security and shared prosperity. Together, we’re building resilient supply chains and strengthening a critical alliance. I’m proud of what… pic.twitter.com/g70tASpMFd— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 2, 2025
