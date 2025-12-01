Συνελήφθη 48χρονος αλλοδαπός στο Ελευθέριος Βενιζέλος - Αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία για διακίνηση ναρκωτικών
Συνελήφθη 48χρονος αλλοδαπός στο Ελευθέριος Βενιζέλος - Αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία για διακίνηση ναρκωτικών

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή

Συνελήφθη 48χρονος αλλοδαπός στο Ελευθέριος Βενιζέλος - Αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία για διακίνηση ναρκωτικών
Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών συνελήφθη το Σάββατο ένας 48χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από τις αλβανικές αρχές για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, οι οποίοι τον εντόπισαν μέσα στον χώρο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ερυθράς αγγελίας, ο 48χρονος φέρεται ότι τον Ιούνιο του 2008 παρέδωσε σε άλλο άτομο συσκευασίες που περιείχαν πάνω από 3 κιλά κάνναβης και 290 γραμμάρια κοκαΐνης, με σκοπό τη διακίνησή τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

