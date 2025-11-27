Θεσσαλονίκη: 35χρονος παρενοχλούσε συστηματικά 39χρονη - Της ζητούσε σεξ, απείλησε να ξυλοκοπήσει και τον σύζυγό της
Θεσσαλονίκη: 35χρονος παρενοχλούσε συστηματικά 39χρονη - Της ζητούσε σεξ, απείλησε να ξυλοκοπήσει και τον σύζυγό της

Από το Αφγανιστάν ο δράστης, από το Ιράν το θύμα

Θεσσαλονίκη: 35χρονος παρενοχλούσε συστηματικά 39χρονη - Της ζητούσε σεξ, απείλησε να ξυλοκοπήσει και τον σύζυγό της
Στράτος Λούβαρης
Στη σύλληψη ενός 35χρονου ο οποίος κατηγορείται ότι παρενοχλούσε συστηματικά μια 39χρονη γυναίκα και της ζητούσε με υβριστικό τρόπο να συνευρεθούν ερωτικά, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, ο 35χρονος από το Αφγανιστάν μία ημέρα νωρίτερα και προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του, απείλησε να ξυλοκοπήσει τόσο την καταγγέλλουσα όσο και τον σύζυγό της.

Μετά από την καταγγελία της 39χρονης από το Ιράν, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά εντόπισαν το πρωί της Τετάρτης τον 35χρονο και του πέρασαν χειροπέδες.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.


Στράτος Λούβαρης
