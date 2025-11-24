Ανήλικη φοιτήτρια από τις ΗΠΑ κατήγγειλε 47χρονο για σεξουαλική παρενόχληση στον Βόλο
O κατηγορούμενος φέρεται να κατέβασε το παντελόνι του και να έτριβε το μόριό του στο πέλμα της
Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου κάθισε 47χρονος έπειτα από καταγγελία για σεξουαλικά παρενόχληση από ανήλικη φοιτήτρια από τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το gegonota.news, η ανήλικη από τις ΗΠΑ, που συμμετείχε σε πρόγραμμα τύπου Erasmus, κατήγγειλε ότι ξύπνησε μέσα στη νύχτα και βρήκε τον 47χρονο οικογενειάρχη που τη φιλοξενούσε να τρίβει το μόριό του στο πέλμα της.
Είχε κατεβάσει το παντελόνι τουΤο περιστατικό, σύμφωνα με τη δικογραφία, σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2022. Ο 47χρονος, χήρος και πατέρας μιας ανήλικης, φιλοξενούσε στο σπίτι του μαθήτρια από πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών, ενώ εκείνο το βράδυ προστέθηκε εκτάκτως και μία ακόμη ανήλικη.
Γύρω στις 2 τα ξημερώματα, η δεύτερη κοπέλα, σύμφωνα με την καταγγελία της, ξύπνησε άρρωστη και είδε τον άνδρα να έχει κατεβάσει το παντελόνι και να τρίβει το μόριό του στο πέλμα της. Εκείνος, σύμφωνα με την περιγραφή της, πανικοβλήθηκε, σηκώθηκε απότομα και τη ρώτησε αν είναι καλά.
Ενημέρωσε τη μητέρα τηςΗ ανήλικη ενημέρωσε αμέσως τη μητέρα της και τους υπευθύνους του προγράμματος, που έσπευσαν και τη μετέφεραν σε άλλο σπίτι, μαζί με το δεύτερο παιδί. Η υπεύθυνη του προγράμματος κατέθεσε ότι το κορίτσι ήταν «ταραγμένο», ενώ οι γονείς της ανέφεραν πως, παρότι δεν επιθυμούσαν ποινική δίωξη, ζήτησαν να καταγραφεί το περιστατικό στο μητρώο του, όπως προβλέπει η διαδικασία στη δική τους χώρα.
Ο κατηγορούμενος δεν έχει καταθέσει ακόμη στη δίκη που διακόπηκε. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι σκόνταψε σε βαλίτσες και έπεσε στο κρεβάτι και πως όλα τα υπόλοιπα, είναι προϊόν της φαντασίας της ανήλικης. Ο ίδιος δήλωσε ότι, από την καταγγελία της νεαρής, «έχει καταστραφεί» και ότι έχει πληγεί το κύρος του.
Η δίκη θα συνεχιστεί στις 4 Δεκεμβρίου.
