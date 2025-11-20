Διεκόπη για τις 27 Νοεμβρίου η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής

Στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος - Κατηγορούνται τέσσερα άτομα για την υπόθεση - Δικαιοσύνη ζητά ο πατέρας του 19χρονου