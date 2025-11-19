Όπλο γιατί φοβόταν για τη ζωή του είχε ζητήσει ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Τι υποστηρίζει φίλος του

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση δύο λάπτοπ, δύο τάμπλετ και κινητών τηλεφώνων που ανήκουν στον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τη σύντροφό του και τον επιχειρηματία, στο πλαίσιο των ερευνών που έγιναν με εντολή της ανακρίτριας.
Εκτός από την έρευνα στο Κολωνάκι, άλλο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με την υποστήριξη αστυνομικών της Καλαμάτας προχώρησε σε έρευνα στο κάμπινγκ και στο σπίτι του ανιψιού του θύματος. Η σύντροφος του ανιψιού κλήθηκε στην ασφάλεια Καλαμάτας, όπου παρέδωσε το κινητό της.
Υπενθυμίζεται πως ο επιχειρηματίας είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος αμέσως μετά τη δολοφονία του θείου του. Επίσης, ο επιχειρηματίας ήταν ο εργοδότης και του 22χρονου που έχει συλληφθεί για την υπόθεση.