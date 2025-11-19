Όπλο γιατί φοβόταν για τη ζωή του είχε ζητήσει ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Τι υποστηρίζει φίλος του
Όπλο γιατί φοβόταν για τη ζωή του είχε ζητήσει ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Τι υποστηρίζει φίλος του

Φοβόταν και μου το ζήτησε για να μπορέσει να κοιμηθεί, είπε φίλος του 68χρονου

Μια νέα μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο 68χρονος που έπεσε νεκρός στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα φοβόταν για τη ζωή του και είχε ζητήσει όπλο, έφερε στη δημοσιότητα το STAR.

Φίλος του 68χρονου είπε χαρακτηριστικά ότι «ο νεκρός έχει το όπλο μου. Φοβόταν και μου το ζήτησε για να μπορέσει να κοιμηθεί».

«Δεν έρχεται να σε πιστολιάσει ο άλλος για την περιουσία» υποστήριξε ο ίδιος φίλος του 68χρονου

Η έρευνα της Δευτέρας

Την περασμένη Δευτέρα στελέχη της ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν έρευνες στα καταστήματα του επιχειρηματία στην Αθήνα στον οποίο εργαζόταν ο 22χρονος προφυλακισμένος για τη δολοφονία, αλλά και στο κάμπινγκ και το σπίτι του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση δύο λάπτοπ, δύο τάμπλετ και κινητών τηλεφώνων που ανήκουν στον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τη σύντροφό του και τον επιχειρηματία, στο πλαίσιο των ερευνών που έγιναν με εντολή της ανακρίτριας.

Εκτός από την έρευνα στο Κολωνάκι, άλλο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με την υποστήριξη αστυνομικών της Καλαμάτας προχώρησε σε έρευνα στο κάμπινγκ και στο σπίτι του ανιψιού του θύματος. Η σύντροφος του ανιψιού κλήθηκε στην ασφάλεια Καλαμάτας, όπου παρέδωσε το κινητό της.

Υπενθυμίζεται πως ο επιχειρηματίας είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος αμέσως μετά τη δολοφονία του θείου του. Επίσης, ο επιχειρηματίας ήταν ο εργοδότης και του 22χρονου που έχει συλληφθεί για την υπόθεση.

