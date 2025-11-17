Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή στην Κηφισό στο ύψος του Περιστερίου
ΕΛΛΑΔΑ
Κηφισός Τροχαίο Περιστέρι

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή στην Κηφισό στο ύψος του Περιστερίου

Δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία κοντά στο σημείο που έγινε το ατύχημα

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή στην Κηφισό στο ύψος του Περιστερίου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα συγκρούστηκε με μηχανή στην Κηφισό.

Συγκεκριμένα, η σύγκρουση των οχημάτων έγινε στη Λεωφόρο Κηφισιού στη περιοχή του Περιστερίου, στο ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου, στο ρεύμα προς τον Πειραιά.

Στο σημείο που έγινε το ατύχημα παρατηρείται δυσχέρια στην κυκλοφορία.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Ειδήσεις σήμερα:

Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα

Αλαφούζος για όλα: Έχουμε μάθει από τα λάθη μας, θα προχωρήσουμε όμως μπροστά και θα αναγεννηθούμε - Τι είπε για διοικητικά, Γιοβάνοβιτς και ΕΠΟ

Έρχονται διαδοχικά κύματα βροχών στη δυτική Ελλάδα, προειδοποιεί ο Αρναούτογλου - Πού χρειάζεται προσοχή
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης