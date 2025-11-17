Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή στην Κηφισό στο ύψος του Περιστερίου
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή στην Κηφισό στο ύψος του Περιστερίου
Δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία κοντά στο σημείο που έγινε το ατύχημα
Τροχαίο ατύχημα συγκρούστηκε με μηχανή στην Κηφισό.
Συγκεκριμένα, η σύγκρουση των οχημάτων έγινε στη Λεωφόρο Κηφισιού στη περιοχή του Περιστερίου, στο ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου, στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
Στο σημείο που έγινε το ατύχημα παρατηρείται δυσχέρια στην κυκλοφορία.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Ειδήσεις σήμερα:
Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα
Αλαφούζος για όλα: Έχουμε μάθει από τα λάθη μας, θα προχωρήσουμε όμως μπροστά και θα αναγεννηθούμε - Τι είπε για διοικητικά, Γιοβάνοβιτς και ΕΠΟ
Έρχονται διαδοχικά κύματα βροχών στη δυτική Ελλάδα, προειδοποιεί ο Αρναούτογλου - Πού χρειάζεται προσοχή
Συγκεκριμένα, η σύγκρουση των οχημάτων έγινε στη Λεωφόρο Κηφισιού στη περιοχή του Περιστερίου, στο ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου, στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
Στο σημείο που έγινε το ατύχημα παρατηρείται δυσχέρια στην κυκλοφορία.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Ειδήσεις σήμερα:
Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα
Αλαφούζος για όλα: Έχουμε μάθει από τα λάθη μας, θα προχωρήσουμε όμως μπροστά και θα αναγεννηθούμε - Τι είπε για διοικητικά, Γιοβάνοβιτς και ΕΠΟ
Έρχονται διαδοχικά κύματα βροχών στη δυτική Ελλάδα, προειδοποιεί ο Αρναούτογλου - Πού χρειάζεται προσοχή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα