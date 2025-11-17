Πάτρα: Συνελήφθησαν 15χρονος και 13χρονος που έκλεψαν αυτοκίνητο και το οδήγησαν
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Συλλήψεις Κλοπή

Πάτρα: Συνελήφθησαν 15χρονος και 13χρονος που έκλεψαν αυτοκίνητο και το οδήγησαν

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο και προχώρησαν στη σύλληψή τους - Συνελήφθη και η μητέρα του 13χρονου

Πάτρα: Συνελήφθησαν 15χρονος και 13χρονος που έκλεψαν αυτοκίνητο και το οδήγησαν
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δύο ανήλικοι, ηλικίας 15 και 13 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο ανήλικοι έκλεψαν αυτοκίνητο και στη συνέχεια ο 15χρονος το οδήγησε, ενώ ο 13χρονος επέβαινε μέσα σε αυτό.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του 13χρονου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πήραν πάνω από €300.000 οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα - Ψάχνουν τον εντολέα

Αλαφούζος για όλα: Έχουμε μάθει από τα λάθη μας, θα προχωρήσουμε όμως μπροστά και θα αναγεννηθούμε - Τι είπε για διοικητικά, Γιοβάνοβιτς και ΕΠΟ

Έρχονται διαδοχικά κύματα βροχών στη δυτική Ελλάδα, προειδοποιεί ο Αρναούτογλου - Πού χρειάζεται προσοχή
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης