Πάτρα: Συνελήφθησαν 15χρονος και 13χρονος που έκλεψαν αυτοκίνητο και το οδήγησαν
Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο και προχώρησαν στη σύλληψή τους - Συνελήφθη και η μητέρα του 13χρονου
Δύο ανήλικοι, ηλικίας 15 και 13 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής στην Πάτρα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο ανήλικοι έκλεψαν αυτοκίνητο και στη συνέχεια ο 15χρονος το οδήγησε, ενώ ο 13χρονος επέβαινε μέσα σε αυτό.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο και προχώρησαν στη σύλληψή τους.
Παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του 13χρονου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
