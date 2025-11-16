Τροχαίο δυστύχημα στη Νάξο: Ένας νεκρός από σύγκρουση μηχανής και αγροτικού
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Νάξος

Τροχαίο δυστύχημα στη Νάξο: Ένας νεκρός από σύγκρουση μηχανής και αγροτικού

Νεκρός ο 82χρονος οδηγός του δίκυκλου - Σοβαρά τραυματισμένος ο 80χρονος οδηγού του αγροτικού οχήματος

Τροχαίο δυστύχημα στη Νάξο: Ένας νεκρός από σύγκρουση μηχανής και αγροτικού
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Νάξο το μεσημέρι του Σαββάτου με τραγικό απολογισμό ένα νεκρό.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε στο 3ο χλμ του επαρχιακού δρόμου Χώρας Νάξου – Εγγαρών στο ύψος του ΚΤΕΟ, μετά από σύγκρουση δίκυκλης μηχανής με αγροτικό όχημα – φορτηγάκι.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ακαριαία ο 82χρονος οδηγός του δίκυκλου, ο οποίος είναι Γερμανός υπήκοος που διέμενε μόνιμα στη Νάξο. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν και ο σοβαρός τραυματισμός του 80χρονου οδηγού του αγροτικού οχήματος, ο οποίος αρχικά μεταφέρθηκε για πρώτες βοήθειες και νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου, ωστόσο, την Κυριακή διακομίστηκε με ελικόπτερο προκειμένου να νοσηλευτεί σε μονάδα της Αττικής.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου.

Πηγή: cyclades24

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα κόμβος για το αμερικανικό LNG - Ζελένσκι: Ευχαριστώ την Αθήνα και τον Τραμπ

Πέθανε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης

Πότε έρχεται κακοκαιρία στη χώρα μας, πού θα βρέξει τις επόμενες μέρες - Τι λένε οι μετεωρολόγοι
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ο έξυπνος μετρητής γλυκόζης που μας βοηθά να διαχειριστούμε καλύτερα την καθημερινότητά μας

Ο έξυπνος μετρητής γλυκόζης που μας βοηθά να διαχειριστούμε καλύτερα την καθημερινότητά μας

Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.

Το νέο γαστρονομικό spot της Αθήνας που αξίζει να επισκεφθείτε

Το Kykloi by Priceless ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας – είναι ένας χώρος που αξίζει να ανακαλύψει κανείς, όχι μόνο για τις γευστικές του προτάσεις, αλλά και για τη σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής φιλοξενίας που εκφράζει.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης