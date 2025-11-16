Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.
Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας, αφρικανική σκόνη και υγρασία μέχρι την Τετάρτη – Από Πέμπτη επιστρέφει το φθινόπωρο
Παγετός στα ηπειρωτικά το πρωί του Σαββάτου, κοντά στους -3° C η θερμοκρασία στο Λιβάδι Παρνασσού - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Πέμπτη
Ήπιες θερμοκρασίες, μεταφορά αφρικανικής σκόνης και αυξημένα επίπεδα υγρασίας συνθέτουν το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από την Πέμπτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και επιστροφή του φθινοπωρινού καιρού.
Η σημερινή ημέρα κυλά με γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με αραιές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία σε συνδυασμό με τους νοτιάδες και την αυξημένη υγρασία δημιουργεί συνθήκες ασυνήθιστες για τα μέσα Νοεμβρίου.
Η θερμοκρασία παραμένει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, φτάνοντας τους 22 έως 24 °C σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Στην Αττική, το θερμόμετρο κυμαίνεται μεταξύ 10 και 21 °C, με ήπιους νοτιάδες και παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Παρόμοιο σκηνικό επικρατεί και στη Θεσσαλονίκη, όπου η μέγιστη θερμοκρασία αγγίζει τους 22 °C.
Από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, το θερμό και υγρό μοτίβο θα διατηρηθεί, με τους νοτιάδες να ενισχύονται και τη σκόνη να κάνει πιο αισθητή την παρουσία της, περιορίζοντας κατά τόπους την ορατότητα. Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση ενδέχεται να επιβαρύνει άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και συνιστά προσοχή σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Από την Πέμπτη, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού. Νεφώσεις, τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα επηρεάσουν αρχικά τα δυτικά και βόρεια, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας το φθινοπωρινό σκηνικό θα επικρατήσει σε ολόκληρη τη χώρα.
Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι η θερμοκρασία θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τους ανέμους να στρέφονται σε βόρειους και την υγρασία να υποχωρεί. Οι πολίτες καλούνται να είναι προετοιμασμένοι για την επάνοδο πιο δροσερών και υγρών συνθηκών, μετά από το σύντομο «διάλειμμα» ζέστης και σκόνης.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 15/11, παρουσιάζονται στον ενσωματωμένο πίνακα της παρακάτω εικόνας. Η εικόνα προέρχεται από την κάμερα στην περιοχή του Πληκατίου Ιωαννίνων, η οποία ανήκει στο metar.gr και έχει ενταχθεί στο δίκτυο καμερών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Πίνακας. Οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες του Σαββάτου 15/11/2025, όπως καταγράφτηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, με τη φθινοπωρινή εικόνα της μετεωρολογικής κάμερας στο Πληκάτι Ιωαννίνων, η οποία ανήκει στο δίκτυο καμερών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Παγετός στα ηπειρωτικά το πρωί του Σαββάτου – Κοντά στους -3° C η θερμοκρασία στο Λιβάδι ΠαρνασσούΠαγετός σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 15/11, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο Λιβάδι Παρνασού με -2,7 °C.
Ο καιρός σήμεραΠροβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ενώ η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 17 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 16 βαθμούς), 9 έως 20 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 8 έως 20 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 2 έως 17 βαθμούς), 10 έως 20 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 8 έως 22 βαθμούς στην Κρήτη, 8 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 13 έως 22 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους σχεδόν μέτριους 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς που σταδιακά θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς σχεδόν μέτριους 4 μποφόρ.
Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.
Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα, στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός τη Δευτέρα 17 ΝοεμβρίουΑραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο, τα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Νωρίς το πρωί, ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, από το μεσημέρι στη Θράκη και κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο ενδέχεται να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα, στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τρίτη 18 ΝοεμβρίουΣτα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με βροχές αρχικά στα δυτικά και τη Θράκη, που από το μεσημέρι θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα βόρεια τμήματα. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου θα σημειωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Τετάρτη 19 ΝοεμβρίουΣτα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Πέμπτη 20 ΝοεμβρίουΑυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
