Ταυτοποιήθηκε η σορός άνδρα που εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου - Ανήκει σε 21χρονο Αιγύπτιο
Ταυτοποιήθηκε η σορός άνδρα που εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου - Ανήκει σε 21χρονο Αιγύπτιο
Τον αναγνώρισαν οι οικείοι του, η σορός εντοπίστηκε από πλήρωμα αλιευτικού σκάφους
Σε έναν 21χρονο Αιγύπτιο ανήκει το άψυχο σώμα ενός άνδρα που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη στη θαλάσσια περιοχή Λαγκάδι, δίπλα από την παραλία της Τρυπητής της Γαύδου, το πρωί της 6ης Νοεμβρίου.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, από τις πρώτες ώρες του συμβάντος σήμανε συναγερμός στις λιμενικές αρχές, ενώ προχώρησαν και οι διαδικασίες της ταυτοποίησης του πτώματος.
Όπως δήλωσε τότε Δήμαρχος του νησιού, Λίλιαν Στεφανάκη, το άψυχο σώμα εντοπίστηκε από πλήρωμα αλιευτικού σκάφους που βρισκόταν στην περιοχή και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές
Η ίδια συμπλήρωσε επίσης πως το σώμα πρέπει να βρισκόταν στη θάλασσα για μέρες, δεδομένης και της κατάστασης στην οποία εντοπίστηκε.
«Τρύπιο σωσίβιο»
Η κα Στεφανάκη, κάνοντας ένα γενικότερο σχόλιο, δήλωσε απογοητευμένη από την κατάσταση που επικρατεί στο νησί αναφορικά με τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Παράλληλα, έδειξε να συμμερίζεται τον πόνο των ανθρώπων, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Στεναχωριόμαστε για τη δυστυχία των ανθρώπων αυτών και μία ελπίδα που πολλές φορές είναι τρύπιο σωσίβιο με τραγικό τέλος».
Η σορός του 21χρονου Αιγύπτιου αναγνωρίστηκε από τους οικείους του αλλοδαπού.
Λεπτομέρειες για το περιστατικό έδωσε το Λιμενικό, με ανακοίνωσή του:
«Αναφορικά με τον εντοπισμό μιας σορού άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε προχωρημένη σήψη, από τη θαλάσσια περιοχή Λαγκάδι πλησίον της παραλίας Τρυπητής Γαύδου, τις πρωινές ώρες την 06.11.2025, γνωρίζεται ότι αναγνωρίστηκε η σορός από τους οικείους του. Πρόκειται για 21χρονο αλλοδαπό (υπήκοο Αιγύπτου).»
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, από τις πρώτες ώρες του συμβάντος σήμανε συναγερμός στις λιμενικές αρχές, ενώ προχώρησαν και οι διαδικασίες της ταυτοποίησης του πτώματος.
Όπως δήλωσε τότε Δήμαρχος του νησιού, Λίλιαν Στεφανάκη, το άψυχο σώμα εντοπίστηκε από πλήρωμα αλιευτικού σκάφους που βρισκόταν στην περιοχή και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές
Η ίδια συμπλήρωσε επίσης πως το σώμα πρέπει να βρισκόταν στη θάλασσα για μέρες, δεδομένης και της κατάστασης στην οποία εντοπίστηκε.
«Τρύπιο σωσίβιο»
Η κα Στεφανάκη, κάνοντας ένα γενικότερο σχόλιο, δήλωσε απογοητευμένη από την κατάσταση που επικρατεί στο νησί αναφορικά με τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Παράλληλα, έδειξε να συμμερίζεται τον πόνο των ανθρώπων, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Στεναχωριόμαστε για τη δυστυχία των ανθρώπων αυτών και μία ελπίδα που πολλές φορές είναι τρύπιο σωσίβιο με τραγικό τέλος».
Η σορός του 21χρονου Αιγύπτιου αναγνωρίστηκε από τους οικείους του αλλοδαπού.
Λεπτομέρειες για το περιστατικό έδωσε το Λιμενικό, με ανακοίνωσή του:
«Αναφορικά με τον εντοπισμό μιας σορού άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε προχωρημένη σήψη, από τη θαλάσσια περιοχή Λαγκάδι πλησίον της παραλίας Τρυπητής Γαύδου, τις πρωινές ώρες την 06.11.2025, γνωρίζεται ότι αναγνωρίστηκε η σορός από τους οικείους του. Πρόκειται για 21χρονο αλλοδαπό (υπήκοο Αιγύπτου).»
Ειδήσεις σήμερα:
Reuters: Η Ελλάδα διαπραγματεύεται με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Τι θέλει ν' αγοράσει, πόσα θα δαπανήσει
«Έμαθα ότι έχω αυτισμό στα 14 και ένιωσα σαν να ελευθερώθηκα»: Η Άρια Παπανικολάου μιλά για την απομόνωση, τον πόνο και την ανάγκη αποδοχής
«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
Reuters: Η Ελλάδα διαπραγματεύεται με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Τι θέλει ν' αγοράσει, πόσα θα δαπανήσει
«Έμαθα ότι έχω αυτισμό στα 14 και ένιωσα σαν να ελευθερώθηκα»: Η Άρια Παπανικολάου μιλά για την απομόνωση, τον πόνο και την ανάγκη αποδοχής
«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα