Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Γαύδος: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στην παραλία Τρυπητή
Γαύδος: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στην παραλία Τρυπητή
Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να αντλήσουν στοιχεία για να οδηγηθούν στην ταυτότητα του άνδρα
Το άψυχο σώμα ενός άντρα σε προχωρημένη σήψη εντόπισε το πρωί ο καπετάνιος αλιευτικού σκάφους, ανοιχτά της παραλίας Τρυπητή στη Γαύδο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων το σκάφος πήγαινε προς την παραλία Τρυπητή όπου νωρίς το πρωί βγήκε μια ακόμα βάρκα με μετανάστες, όταν αντίκρισε το πτώμα να επιπλέει. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το άψυχο σώμα πρέπει να βρίσκεται στη θάλασσα τις τελευταίες δυο τρεις ημέρες, ωστόσο περισσότερα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση.
Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να αντλήσουν στοιχεία για να οδηγηθούν στην ταυτότητα του άνδρα. Ο καπετάνιος που εντόπισε τη σορό ενημέρωσε αμέσως το λιμενικό και στο σημείο έσπευσε το ναυαγοσωστικό σκάφος της Αγίας Γαλήνης όπου την ανέσυρε και τη μετέφερε στο λιμάνι της Γαύδου, Καραβέ.
Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στην Κρήτη προκειμένου να γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Όσον αφορά στη νέα άφιξη μεταναστών που αναμένεται να καταμετρηθούν και να μεταφέρουν τις επόμενες ώρες σε λιμάνι νότια των Χανίων, πιθανότατα με το πλοίο της γραμμής και από κει στην Αγυιά όπου μεταφέρθηκαν και οι 80 μετανάστες που διασώθηκαν χθες βράδυ ανοιχτά της Γαύδου.
Ειδήσεις σήμερα:
Ραχωβίτσας: Στα Βορίζια μπορούν να σκοτωθούν για 3 πρόβατα, κυνήγησαν αστυνομικό για κλήση - Ο Πάσσαρης πυροβόλησε 16 φορές οδηγό που έψαχνε πάρκινγκ
Συμφωνία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο - Η πρώτη στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια
Η πρώτη χρονιά που δίδαξα ως δασκάλα ήταν στα Βορίζια, σε βάζουν σε απόσταση μέχρι να κερδίσεις τον σεβασμό, δήλωσε η Ιωάννα Μαλέσκου
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων το σκάφος πήγαινε προς την παραλία Τρυπητή όπου νωρίς το πρωί βγήκε μια ακόμα βάρκα με μετανάστες, όταν αντίκρισε το πτώμα να επιπλέει. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το άψυχο σώμα πρέπει να βρίσκεται στη θάλασσα τις τελευταίες δυο τρεις ημέρες, ωστόσο περισσότερα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση.
Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να αντλήσουν στοιχεία για να οδηγηθούν στην ταυτότητα του άνδρα. Ο καπετάνιος που εντόπισε τη σορό ενημέρωσε αμέσως το λιμενικό και στο σημείο έσπευσε το ναυαγοσωστικό σκάφος της Αγίας Γαλήνης όπου την ανέσυρε και τη μετέφερε στο λιμάνι της Γαύδου, Καραβέ.
Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στην Κρήτη προκειμένου να γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Όσον αφορά στη νέα άφιξη μεταναστών που αναμένεται να καταμετρηθούν και να μεταφέρουν τις επόμενες ώρες σε λιμάνι νότια των Χανίων, πιθανότατα με το πλοίο της γραμμής και από κει στην Αγυιά όπου μεταφέρθηκαν και οι 80 μετανάστες που διασώθηκαν χθες βράδυ ανοιχτά της Γαύδου.
Ειδήσεις σήμερα:
Ραχωβίτσας: Στα Βορίζια μπορούν να σκοτωθούν για 3 πρόβατα, κυνήγησαν αστυνομικό για κλήση - Ο Πάσσαρης πυροβόλησε 16 φορές οδηγό που έψαχνε πάρκινγκ
Συμφωνία ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για γεώτρηση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο - Η πρώτη στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια
Η πρώτη χρονιά που δίδαξα ως δασκάλα ήταν στα Βορίζια, σε βάζουν σε απόσταση μέχρι να κερδίσεις τον σεβασμό, δήλωσε η Ιωάννα Μαλέσκου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα