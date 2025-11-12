Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Τροχαίο με μια σοβαρά τραυματία στα Χανιά - Αναβάτης μηχανής έπεσε σε παρμπρίζ αυτοκινήτου, δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο με μια γυναίκα που επέβαινε σε μηχανή να τραυματίζεται σοβαρά σημειώθηκε το
μεσημέρι της Τρίτης στα Χανιά.
Σύμφωνα με το flashnews.gr το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Μουρνιών όταν μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στα φανάρια της διασταύρωσης της Αγίας Μαρίνας.
Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η γυναίκα οδηγός του δικύκλου έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.
Τα συντρίμμια της μοτοσυκλέτας, μάλιστα, σκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση στον δρόμο, ενώ το όχημα σταμάτησε σε απόσταση πολλών μέτρων από το σημείο του ατυχήματος.
Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, σοβαρά τραυματισμένη.
Δείτε φωτογραφίες
