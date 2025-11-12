Θρίλερ με τη σορό του 70χρονου που βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά - Οι συγγενείς του είχαν δηλώσει την εξαφάνισή του
Θρίλερ με τη σορό του 70χρονου που βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά - Οι συγγενείς του είχαν δηλώσει την εξαφάνισή του
Η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου του
Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά όπου τα στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν μια ανθρώπινη σορό να επιπλέει στη θάλασσα.
Τη σορό ανέσυραν στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος από τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Πύλης Ε1. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός ανήκει σε άνδρα, ηλικίας 70 ετών, ημεδαπό, τα στοιχεία ταυτότητας του οποίου είναι γνωστά καθώς οι οικείοι του είχαν δηλώσει την εξαφάνισή του.
Μετά από έρευνες οι Αρχές εντόπισαν το ΙΧ αυτοκίνητο του ηλικιωμένου σταθμευμένο στον προβλήτα της Πύλης Ε1 και άμεσα στήθηκε επιχείρηση στη θάλασσα όπου λίγη ώρα αργότερα οι άνδρες της Ελληνικής Ακτοφυλακής βρήκαν νεκρό τον 70χρονο.
Η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου του 70χρονου.
