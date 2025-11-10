Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Καθυστερήσεις τώρα στον Κηφισό - Δείτε σε ποιους δρόμους της Αττικής υπάρχουν προβλήματα
Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κύμης, στην άνοδο της λεωφόρου Φυλής προς τη Ζωφριά και στον Σκαραμαγκά
Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό από κόμβο Φυλής έως Κηφισίας, στην άνοδο της λεωφόρου Φυλής προς τη Ζωφριά και στον Σκαραμαγκά.
Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στη Λεωφόρο Αθηνών, με καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.
Η Λεωφόρος Μεσογείων παρουσιάζει προβλήματα σε άνοδο και κάθοδο, ειδικά στα τμήματα από Αγία Παρασκευή έως Πεντάγωνο και από Ερυθρό Σταυρό έως Χολαργό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 10, 2025
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
20΄-25΄από Μαραθώνος έως Κηφισίας,
20΄-25΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,
25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας. https://t.co/ZnEXcFMYbC
Κίνηση τώρα και στο κέντροΣτο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αρδηττού, η Αλεξάνδρας και η Μεσογείων βρίσκονται στο κόκκινο.
