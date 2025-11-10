Καθυστερήσεις τώρα στον Κηφισό - Δείτε σε ποιους δρόμους της Αττικής υπάρχουν προβλήματα
Καθυστερήσεις τώρα στον Κηφισό - Δείτε σε ποιους δρόμους της Αττικής υπάρχουν προβλήματα

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κύμης, στην άνοδο της λεωφόρου Φυλής προς τη Ζωφριά και στον Σκαραμαγκά

Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό από κόμβο Φυλής έως Κηφισίας, στην άνοδο της λεωφόρου Φυλής προς τη Ζωφριά και στον Σκαραμαγκά.



Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:00

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στη Λεωφόρο Αθηνών, με καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.

Κίνηση τώρα και στο κέντρο

Στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αρδηττού, η Αλεξάνδρας και η Μεσογείων βρίσκονται στο κόκκινο.

Η Λεωφόρος Μεσογείων παρουσιάζει προβλήματα σε άνοδο και κάθοδο, ειδικά στα τμήματα από Αγία Παρασκευή έως Πεντάγωνο και από Ερυθρό Σταυρό έως Χολαργό.



