Καθυστερήσεις τώρα στον Κηφισό - Δείτε σε ποιους δρόμους της Αττικής υπάρχουν προβλήματα

Κίνηση τώρα και στο κέντρο

Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στηναπό κόμβο Φυλής έως Κηφισίας, στην άνοδο της λεωφόρου Φυλής προς τη Ζωφριά και στον Σκαραμαγκά.Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:00Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στη, με καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο.Στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αρδηττού, η Αλεξάνδρας και η Μεσογείων βρίσκονται στο κόκκινο.Η Λεωφόρος Μεσογείων παρουσιάζει προβλήματα σε άνοδο και κάθοδο, ειδικά στα τμήματα από Αγία Παρασκευή έως Πεντάγωνο και από Ερυθρό Σταυρό έως Χολαργό.