Τζόκερ 9/11/25: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (9/11), η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει 1.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ είναι: 1, 9, 13, 16, 24 και Τζόκερ το 3.
Στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ σημειώθηκε τζακ ποτ.
