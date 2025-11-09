Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Εξιχνιάστηκαν δύο ληστείες και μία απόπειρα στα Χανιά - Συνελήφθη 21χρονος αλλοδαπός
Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη για δύο ληστείες και μία απόπειρα, ενώ βρέθηκαν στην κατοχή του χρήματα, κινητά και ρουχισμός που χρησιμοποίησε στις επιθέσεις
Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις ληστειών και μια απόπειρας ληστείας που διαπράχθηκαν στα Χανιά και ταυτοποιήθηκε αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη κατηγορούμενος για παραβάσεις του Νόμου περί όπλων.
Οι υποθέσεις εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και αφορούν συγκεκριμένα, δύο τετελεσμένες οι οποίες διαπράχθηκαν σε επιχειρήσεις και μία απόπειρα ληστείας σε βάρος ημεδαπής γυναίκας.
Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκε 21χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία και συνελήφθη για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων. Από την έρευνα και προανάκριση, προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας με την απειλή πιστολιού και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, την 18.09.2025 και την 04.11.2025 νυχτερινές ώρες αφαίρεσε από δύο επιχειρήσεις συνολικά το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ.
Επιπλέον την 13.10.2025 αποπειράθηκε με τον ίδιο τρόπο να αποσπάσει χρήματα από 58χρονη ημεδαπή, η οποία βρισκόταν εντός του οχήματός της. Όμως έγινε αντιληπτός από άλλο πρόσωπο και τράπηκε σε φυγή. Κατόπιν αναζητήσεων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων απογευματινές ώρες της 07.11 εντοπίστηκε ο 21χρονος και σε σωματική και κατ' οίκον έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, ανευρέθηκαν 1 μαχαίρι, 2 κινητά, το χρηματικό ποσό των 1.780 ευρώ και ρουχισμός και αντικείμενα που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια των ληστειών, οπότε και συνελήφθη. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
