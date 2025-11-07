Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής έδωσε το σύνθημα για την έναρξη των γιορτών - Φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο
Στον Ταξιάρχη στολίζουν τόσο νωρίς γιατί η παράδοση θέλει το ξακουστό χωριό των ελάτων να είναι το πρώτο που θα σημάνει την έναρξη των Χριστουγέννων, την παραμονή της γιορτής του πολιούχου και προστάτη του χωριού, Αρχαγγέλου Μιχαήλ
Το σύνθημα για την έναρξη των Χριστουγέννων στην Ελλάδα έδωσε το «χωριό των ελάτων», ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής.
Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση του δέντρου στην πλατεία του χωριού, παρουσία κατοίκων αλλά και επισκεπτών. Το έλατο, ύψους περίπου 13 μέτρων, εντυπωσίασε με τον πλούσιο στολισμό του και τα λαμπερά του φώτα, σύμφωνα με το thestival.gr.
Την εκδήλωση πλαισίωσαν καλλιτεχνικά δρώμενα δημιουργώντας μια χαρούμενη, γιορτινή ατμόσφαιρα. H Φιλαρμονική του Δήμου Πολυγύρου έντυσε μουσικά τη βραδιά, σκορπίζοντας κέφι και χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.
Στη γιορτή του έλατου παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Κατερίνα Ζωγράφου, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, οι βουλευτές Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος, Απόστολος Πάνας καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων ενώ μήνυμα στην εκδήλωση έστειλε ο δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ από την Αλεξανδρούπολη που βρίσκεται για το συνέδριο της ΚΕΔΕ.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη, ο Σύλλογος Νεολαίας Ταξιάρχη, ο Αθλητικός Σύλλογος Χολομών, ο Σύλλογος Γυναικών Ταξιάρχη και ο Σύλλογος Απανταχού Ταξιαρχιωτών.
Στον Ταξιάρχη στολίζουν τόσο νωρίς γιατί η παράδοση θέλει το ξακουστό χωριό των ελάτων να είναι το πρώτο που θα σημάνει την έναρξη των Χριστουγέννων, την παραμονή της γιορτής του πολιούχου και προστάτη του χωριού, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, μετά τον μέγα εσπερινό.
Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται συστηματικά με την καλλιέργεια των ελάτων. Μετά τη γιορτή του πολιούχου ξεκινούν οι εργασίες κοπής των χριστουγεννιάτικων δέντρων. Για τον λόγο αυτό, οι κάτοικοι του Ταξιάρχη στολίζουν πρώτοι.
Γιατί στον Ταξιάρχη τα Χριστούγεννα ξεκινούν νωρίτερα από οπουδήποτε αλλού
