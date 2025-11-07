Ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής έδωσε το σύνθημα για την έναρξη των γιορτών - Φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Στον Ταξιάρχη στολίζουν τόσο νωρίς γιατί η παράδοση θέλει το ξακουστό χωριό των ελάτων να είναι το πρώτο που θα σημάνει την έναρξη των Χριστουγέννων, την παραμονή της γιορτής του πολιούχου και προστάτη του χωριού, Αρχαγγέλου Μιχαήλ