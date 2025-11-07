Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Θετικό κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων στο Αργοστόλι - Προανάκριση για παράβαση στη διαδικασία ταφής 14 νεκρών ζώων
Ο ιδιοκτήτης της εκτροφής ανέφερε ότι τα αρχικά συμπτώματα είχαν εμφανιστεί στις αρχές Οκτωβρίου - Ορίστηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων γύρω από την εστία της νόσου
Θετικό κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε εκτροφή με 121 πρόβατα στην περιοχή Κοκύλια της κοινότητας Κοκολάτων στο Αργοστόλι, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, όπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κεφαλληνίας, ο κτηνοτρόφος απευθύνθηκε στην Κτηνιατρική Υπηρεσία στις 2 Νοεμβρίου, αναφέροντας ότι τα αρχικά συμπτώματα είχαν εμφανιστεί στις αρχές Οκτωβρίου και ήταν αναπνευστικά. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε πως πέντε πρόβατα παρουσίαζαν σοβαρές δερματικές αλλοιώσεις, ενώ 14 είχαν ήδη πεθάνει.
Κατά δήλωση του ιδιοκτήτη, τα νεκρά ζώα είχαν ταφεί ή απορριφθεί σε άνυδρο πηγάδι εντός της εκτροφής, χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες υγειονομικές διαδικασίες ταφής, γεγονός που συνιστά παράβαση του άρθρου 285 Ποινικού Κώδικα («Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών»). Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας και έχει διαταχθεί προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου.
Παράλληλα, με εντολή της Εισαγγελίας, διενεργούνται αυτοψίες από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής καθώς και από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Η υπόθεση βρίσκεται υπό τον έλεγχο των αστυνομικών και δικαστικών αρχών.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας και πρόληψης της διασποράς, ορίστηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων γύρω από την εστία της νόσου και αφορούν τις ακόλουθες περιοχές:
• Δ.Δ. Αργοστολίου (Αργοστόλι, Κοκολάτα, Κομποθεκράτα, Μηνιά)
• Δ.Δ. Τρωιαννάτων (Τρωιαννάτα, Δεμουντσαντάτα, Μιτακάτα)
• Δ.Δ. Φαρακλάτων (περιοχές Δραπάνου, Προκοπάτα, Ραζάτα)
• Δ.Δ. Κεραμειών, Δ.Δ. Καραβάδου, Δ.Δ. Λακήθρας, Δ.Δ. Μεταξάτων, Δ.Δ. Περατάτων, Δ.Δ. Πεσσάδας, Δ.Δ. Σβορωνάτων και Δ.Δ. Ομαλών (εκτός Επανοχωρίου).
Τα ζώα της προσβεβλημένης εκτροφής έχουν ήδη δεσμευθεί και θανατώνονται, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι και δειγματοληψίες σε γειτονικές εκτροφές για την αποτροπή περαιτέρω μετάδοσης.
