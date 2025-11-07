Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Όταν ο Ζοχράν Μαμντάνι ευχόταν για την 25η Μαρτίου αποθεώνοντας τον… Άγγελο Χαριστέα με βίντεο από το Euro 2004
«Χρόνια πολλά και στον Άγγελο Χαριστέα τον ίδιο» έγραφε σε ανάρτησή του το 2021 ο Μαμντάνι - Δείτε την ανάρτησή του
Μία ανάρτηση από το 2021 του νέου πλέον δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, κάνει τον γύρο των ελληνικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Πρόκειται για ένα tweet του Μαμντάνι από τις 25 Μαρτίου του 2021 όταν και θέλησε να ευχηθεί σε όλους τους Έλληνες για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας. Για να το κάνει αυτό, όμως, επέλεξε έναν κάπως διαφορετικό τρόπο, αφού συνόδευσε την ανάρτηση με ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων από τον τελικό του Νταλούζ το 2004 όταν ο Άγγελος Χαριστέας πέτυχε το νικητήριο γκολ με την Πορτογαλία χαρίζοντας στην χώρα μας τον τίτλο της πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το βίντεο μάλιστα, έχει και ελληνική περιγραφή.
«Χαρούμενη Ημέρα Ανεξαρτησίας σε όλους τους Έλληνες αδελφούς μου, τις αδελφές μου, τις οικογένειες πέρα από τη δυαδικότητα και στον Άγγελο Χαριστέα τον ίδιο» έγραφε τότε ο Μαμντάνι.
Δείτε την ανάρτηση του Ζοχράν Μαμντάνι:
Happy #GreekIndependenceDay to all my Greek brothers, sisters, family beyond the binary, and Angelos Charisteas himself.#200Years 🇬🇷 pic.twitter.com/xOiIJuyOyj— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) March 25, 2021
