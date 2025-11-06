Βορίζια: Καταθέτουν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη - Κατονομάζουν συγγενείς του Καργάκη για την αιματηρή συμπλοκή - Δύο προσαγωγές σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Στον εισαγγελέα με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που έχει καταγραφεί σε βίντεο να πυροβολεί με καλάσνικοφ - Στο ΠΑΓΝΗ απολογήθηκαν οι δύο συλληφθέντες τραυματίες
Πυκνές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της αιματηρής συμπλοκής με δύο νεκρούς στα Βορίζια της Κρήτης το περασμένο Σάββατο, καθώς καταθέτουν μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη ενώ νωρίτερα η ΕΛΑΣ προχώρησε σε δύο προσαγωγές μετά από επιχείρηση στο χωριό.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την οικογένεια Φραγκιαδάκη καταθέτουν η μητέρα των τριών αδελφών που παραδόθηκαν και συνελήφθησαν μετά την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας καθώς και η γυναίκα του ενός εξ αυτών (σ.σ. του 29χρονου).
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες καταθέτουν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου και κατονομάζουν δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη ως δύο εκ των τεσσάρων που κατά τις ίδιες πυροβολούσαν στο σημείο της αιματοχυσίας.
Λίγο νωρίτερα, εντωμεταξύ, στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη - το άτομο που έχει καταγραφεί σε βίντεο να πυροβολεί από ένα υψηλό σημείο στο χωριό το μοιραίο Σάββατο. Υπό τον φόβο επίθεσης οι αστυνομικοί, μάλιστα, του είχαν φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο.
Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ - ένας 26χρονος αδελφός των τριών που παραδόθηκαν την Τρίτη και ένας 30χρονος που είναι ξάδελφός τους - καθώς σε βάρος τους έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.
Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛΑΣ με νέα επιχείρηση να πραγματοποιείται το πρωί της Πέμπτης από αστυνομικούς που προχώρησαν σε δύο προσαγωγές.
Κατά πληροφορίες οι προσαχθέντες στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου φέρονται να έχουν σχέση με την οικογένεια του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών το πρωί του περασμένου Σαββάτου.
Για την ώρα, πάντως, δεν έχει διευκρινιστεί αν οι προσαγωγές των δύο ατόμων έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή τους στην αιματηρή συμπλοκή ή για κατοχή κρυμμένων όπλων.
Αυτό που μεταφέρουν αστυνομικές πηγές είναι, πάντως, ότι υπάρχουν ευρήματα από τα σπίτια των δύο προσαχθέντων.
Αυτό που ακούγεται ξεκάθαρα στο βίντεο είναι οι ριπές από το καλάσνικοφ που χρησιμοποιήθηκε.
Δύο προσαγωγές από την ΕΛΑΣ
Ψάχνουν το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον γαμπρό του ΚαργάκηΗ επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ενώ η ΕΛΑΣ με οδηγό το βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί από ύψωμα κοντά στο σπίτι όπου είχε τοποθετηθεί η βόμβα ψάχνει το δεύτερο άτομο που βρισκόταν στο σημείο μαζί με τον 43χρονο και και αναζητείται.
Το οπτικό υλικό αυτό οδήγησε την ΕΛΑΣ στην ταυτοποίηση του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, θύματος του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, ως τον άνθρωπο που πυροβολούσε με καλάσνικοφ και από τα πυρά του πιθανότατα σκοτώθηκε η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.
