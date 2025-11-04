Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Επτά πιστόλια εντοπίστηκαν σε χωράφι στη Λευκωσία - Αυτοκίνητο εμβόλισε περιπολικό και διέφυγε προς τα κατεχόμενα
Η κυπριακή Αστυνομία ερευνά πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με λαθρεμπόριο όπλων στα κατεχόμενα – Ερωτήματα για τους χειρισμούς και τα μέτρα φύλαξης στο σημείο
Μετά από πληροφορία, η κυπριακή Αστυνομία εντόπισε το μεσημέρι της Κυριακής επτά πιστόλια σε ανοιχτό χώρο στη περιοχή Μακεδονίτισσας, δυτικά της Λευκωσίας. Τα όπλα βρέθηκαν μέσα σε σακίδιο κρυμμένο σε χόρτα, ήταν σε πλήρως λειτουργική κατάσταση (καινούργια) και παραλήφθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις και βαλλιστικό έλεγχο. Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ εξετάζονται κλειστά κυκλώματα ασφαλείας της περιοχής.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η πληροφορία που δόθηκε το βράδυ του Σαββάτου αξιολογήθηκε ως «υψίστης αξιοπιστίας» και μάλιστα έκανε λόγο για βαρύτερο οπλισμό και περισσότερα όπλα στο ίδιο σημείο. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι να ξημερώσει και να αρχίσουν κανονικές έρευνες, τοποθετήθηκε ως «στατικός φρουρός» μόνο μία δόκιμη αστυνομικός, επιλογή που εύλογα γεννά ερωτήματα επιχειρησιακού σχεδιασμού και ασφάλειας προσωπικού.
Λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, αυτοκίνητο που «πιθανόν» έφερε τουρκοκυπριακές πινακίδες πλησίασε το σημείο που φυλασσόταν και συγκρούστηκε με το πίσω μέρος του περιπολικού, πριν διαφύγει πιθανότατα προς τα κατεχόμενα. Το αρχηγείο της Κυπριακής Αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι διερευνάται περιστατικό οχήματος που έκανε όπισθεν και χτύπησε το περιπολικό, με τις αρχές να αναζητούν τον οδηγό. Το επεισόδιο, σε συνδυασμό με τη ανεπαρκή φύλαξη του χώρου, έχει θέσει για ακόμη μία φορά την Κυπριακή Αστυνομία στο κάδρο της κριτικής για ερασιτεχνικό χειρισμό μιας πολύ σοβαρής υπόθεσης.
Κατεχόμενα: Δύο συλλήψεις και 48 πιστόλιαΤην ίδια μέρα, δημοσιεύματα στα κατεχόμενα αναφερόντουσαν σε μεγάλη επιχείρηση στην Κερύνεια, όπου εντοπίστηκαν 11 όπλα και συνελήφθησαν δύο άνδρες 49 ετών. Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Ντιαλόγκ», οι συλληφθέντες φέρονται να παραδέχθηκαν τη λαθραία εισαγωγή 48 πιστολιών στα κατεχόμενα. Κυπριακά μέσα συσχέτισαν την πληροφορία αυτή με την υπόθεση της Μακεδονίτισσας, σημειώνοντας ότι η αρχική μαρτυρία για τη Λευκωσία έκανε λόγο για περισσότερα από τα επτά όπλα. Επισήμως σύνδεση δεν έχει ανακοινωθεί και όλα τα σενάρια παραμένουν ανοικτά.
Οι έρευνες εστιάζουν σε τρία πεδία: Πρώτον, στη βαλλιστική ταυτοποίηση για τυχόν συσχέτιση των πιστολιών με προηγούμενες εγκληματικές ενέργειες. Δεύτερον, στη χαρτογράφηση διαδρομών διακίνησης όπλων μέσα και γύρω από τη νεκρή ζώνη και τρίτον, στην ανάλυση υλικού από κάμερες από την ευρύτερη περιοχή. Οι κυπριακές αρχές έχουν δηλώσει ότι αναμένουν αποτελέσματα και επεξεργάζονται το υλικό που συνέλεξαν οι ανακριτές του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας.
Οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατία;Η εικόνα που προκύπτει παραπέμπει περισσότερο σε «επιχειρησιακή αποθήκη» του υποκόσμου. Πιστόλια 9 χιλιοστών σε σακίδιο, κρυμμένα πρόχειρα σε ανοιχτό χωράφι, χωρίς ενδείξεις εκρηκτικών ή ειδικού εξοπλισμού. Σε συνθήκες έντασης μεταξύ συμμοριών στη Κύπρο, τέτοιες «κρυψώνες» χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσοι σταθμοί για εκτελέσεις συμβολαίων, εκφοβισμούς ή οπλισμό ομάδων που δρουν κατά παραγγελία. Η Κύπρος βιώνει τις τελευταίες εβδομάδες αναβάθμιση της βίας του οργανωμένου εγκλήματος, με χαρακτηριστική περίπτωση την εν ψυχρώ εκτέλεση του επιχειρηματία και ποδοσφαιρικού παράγοντα Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό στις 17 Οκτωβρίου και τις συλλήψεις σε Κύπρο και Ελλάδα με βασικούς εμπλεκόμενους Γεωργιανούς με ελληνικά διαβατήρια.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δύο βασικοί ύποπτοι διέφυγαν από την Κύπρο προς την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη) από τα κατεχόμενα μέσω Τουρκίας.
Το σενάριο τρομοκρατικής χρήσης των όπλων δεν μπορεί να αποκλειστεί a priori, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να δείχνει προπαρασκευή χτυπήματος. Οι κυπριακές αρχές κινούνται με αυξημένη προσοχή, καθώς οποιαδήποτε υπόγεια διαδρομή όπλων μέσω της πράσινης γραμμής θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τόσο τον υπόκοσμο όσο και μεμονωμένους δράστες.
