Κρήτη: Το ιατροδικαστικό έγγραφο για τα αίτια θανάτου της 56χρονης – Σήμερα το τελευταίο αντίο στα Χανιά
Η γυναίκα δεν είχε καμία σχέση με τη βεντέτα που αιματοκύλισε την περιοχή και στάθηκε άτυχη, καθώς βρέθηκε στη μέση της ανταλλαγής πυροβολισμών
«Ανθρωποκτονία» χαρακτηρίζεται με απόλυτη σαφήνεια ο θάνατος της 56χρονης Ευαγγελίας Φουντελάκη στα Βορίζια του Ηρακλείου στην Κρήτη, όπως φαίνεται στο επίσημο ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου που βρίσκεται στη διάθεση του protothema.gr.
Το έγγραφο, που φέρει την υπογραφή της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης Ελένης Κρασανάκη, αναφέρει ρητά ότι η αιτία θανάτου είναι «κακώσεις θώρακα από βολή με πυροβόλο όπλο», ενώ ως είδος θανάτου προσδιορίζεται «ανθρωποκτονία».
Η έκθεση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει πλήρως το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του protothema.gr, το οποίο είχε φέρει στο φως τη μαρτυρία συγγενών που από την πρώτη στιγμή υποστήριζαν πως η γυναίκα δεν πέθανε από ανακοπή, όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, αλλά δέχθηκε σφαίρα κατά τη διάρκεια της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια.
Δείτε το έγγραφο:
Η 56χρονη βρέθηκε τυχαία στο σημείο της τραγωδίας. Είχε μεταβεί στο χωριό για να παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα της, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του. Δεν είχε καμία σχέση με τη βεντέτα που αιματοκύλισε την περιοχή, ωστόσο στάθηκε άτυχη, καθώς βρέθηκε στη μέση της ανταλλαγής πυροβολισμών που στοίχισε τη ζωή της. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο ένας γιος της όσο και ένα ακόμη συγγενικό της πρόσωπο περιλαμβάνονται στη λίστα των ατόμων που αναζητούνται από την αστυνομία, καθώς φέρονται να εμπλέκονται στη συμπλοκή. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στα Βορίζια παραμένει ισχυρή υπό τον φόβο νέων επεισοδίων.
Χθες, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης, ο αδερφός της 56χρονης, Κώστας Φραγκιαδάκης, έκανε δραματική έκκληση να σταματήσει ο κύκλος του αίματος. «Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ», είπε χαρακτηριστικά, ζητώντας από τις Αρχές και την Πολιτεία να αποτρέψουν την επέκταση της βεντέτας. «Κάντε ό,τι μπορείτε να σταματήσει το κακό εδώ, δεν γίνεται να προχωράει άλλο αυτή η κατάσταση, δεν πρέπει, δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα».
Περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν το πρωί του Σαββάτου, όταν η αδερφή του και ο 39χρονος άνδρας έπεσαν νεκροί, τόνισε: «Αντί να κάνουμε μνημόσυνο θα κάνουμε κηδεία. Καταρχήν δεν υπάρχουν άβατα στο χωριό, επειδή άκουσα να υπάρχουν άβατα για τους Φραγκιαδάκιδες και άβατα για τους Καργάκηδες. Το χωριό είναι όλος ο τόπος για όλο τον κόσμο».
Σήμερα, στα Χανιά, φίλοι και συγγενείς αποχαιρετούν τη γυναίκα που έχασε άδικα τη ζωή της. Η κηδεία της τελείται στις δύο το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό, ενώ η σορός της βρίσκεται από το μεσημέρι στην εκκλησία για το ύστατο χαίρε. Μια γυναίκα που πήγε να ανάψει ένα κερί στη μνήμη του πατέρα της, βρέθηκε νεκρή από σφαίρα, χωρίς να έχει καμία απολύτως σχέση με τη βεντέτα που συγκλονίζει την Κρήτη.
